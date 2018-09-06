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В Viber появилась функция перевода
Фото: Reuters
Чтобы воспользоваться новой функцией, нужно нажать на сообщение, выбрать опцию «перевести», и текст сразу же появится на экране смартфона под оригинальной фразой.
Сообщения будут автоматически переводиться на язык, установленный на устройстве по умолчанию. Перевести сообщение можно и на любой другой язык: для этого нужно нажать на текст, выбрать опцию «язык» и необходимый пункт. Новая функция позволяет переводить новости в сообществах и паблик-чатах так же, как и в личных диалогах.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
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Мессенджер Viber объявил об интерграции с Переводчиком Google.
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