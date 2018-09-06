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Для кроссовера Opel Grandland X доступен новый топовый двигатель мощностью 180 "лошадей"

07.09.2018 12:56 — Разное | Tut.by  
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Одна из самых успешных моделей Opel с момента перехода немецкой марки под контроль французского автогиганта PSA Group — кроссовер Grandland X — обзавелся новым турбодвигателем, который станет самым мощным в моторной гамме модели.


Оснащенная непосредственным впрыском алюминиевая «четверка» PureTech объемом 1,6 л развивает 180 лошадиных сил и 250 Нм крутящего момента, которые достигаются при 1750 об/мин. Пару мотору составляет 8-ступенчатый «автомат». До 100 км/ч Grandland X с таким силовым агрегатом разгоняется за паспортные 8 секунд, максимальная скорость — 222 км/ч. Средний заявленный расход в смешанном цикле — 5,7−5,8 л/100 км.

Новый мотор отвечает нормативам Euro 6d-Temp и полагается кроссоверам в топовых вариантах исполнения, оснащение которых включает кожаный салон, двухзонный климат-контроль, заднюю дверь с сервоприводом и датчиком движения под задним бампером, аудиосистему Denon и 19-дюймовые легкосплавные колесные диски.


В Германии цены на 180-сильный Grandland X начинаются от 34 800 евро. Спрос на новый кроссовер Opel, разделивший платформу EMP2 с Peugeot 3008, неустанно растет: если за неполный дебютный для модели 2017 год было продано 8900 единиц модели, то за 8 месяцев текущего года Grandland X разошелся тиражом около 48 000 экземпляров.

 
 
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В Германии цены на 180-сильный Grandland X начинаются от 34 800 евро.
 
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