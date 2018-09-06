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Жених пять лет требовал у экс-невесты вернуть помолвочное кольцо за 40 тысяч долларов. Пришлось идти в суд
Новости США. В США суд обязал невесту вернуть помолвочное кольцо своему бывшему возлюбленному. Судебные тяжбы продолжались пять лет.
Как
Через полгода пара распалась, и Родни попросил избранницу вернуть ему это кольцо.
Дженнифер Руттен:
Мужчина подал на бывшую возлюбленную в суд, но адвокаты женщины использовали множество уловок, чтобы сохранить бриллиант.
Например, женщина специально вернулась к себе на родину – в Висконсин, где не действуют законы другого штата, а ее адвокат утверждал, что кольцо стоило менее 13 тысяч долларов.
Однако у Родни Рипли сохранился чек. Мужчина заплатил за кольцо 39 тысяч долларов и застраховал его еще на 40 тысяч. По словам адвоката Рипли, по закону в случае расторжения помолвки кольцо должно быть возвращено владельцу. В таких случаях причины, по которым брак не был заключен, не имеют никакого значения.
Вдобавок ко всему в 2017 году женщина обвинила Рипли в жестоком обращении с ней.
Дженнифер Руттен:
Однако никаких доказательств, подтверждающих ее заявления, не было найдено, поэтому суд принял сторону мужчины.
«Факты показывают, что кольцо было подарено с целью заключить брак, который не состоялся. Таким образом, Рипли имеет право на возвращение кольца».
В решении суда говорится, что у женщины есть 45 дней для того, чтобы вернуть кольцо, либо возместить бывшему избраннику стоимость кольца.
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Жених пять лет требовал у экс-невесты вернуть помолвочное кольцо за 40 тысяч долларов. Пришлось идти в суд
Новости США. В США суд обязал невесту вернуть помолвочное кольцо своему бывшему возлюбленному. Судебные тяжбы продолжались пять лет. Как сообщает New York Post, 54-летний...
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