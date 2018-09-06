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Жених пять лет требовал у экс-невесты вернуть помолвочное кольцо за 40 тысяч долларов. Пришлось идти в суд

07.09.2018 13:15 — Разное | СТВ  
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Новости США. В США суд обязал невесту вернуть помолвочное кольцо своему бывшему возлюбленному. Судебные тяжбы продолжались пять лет.

Как сообщает New York Post, 54-летний Родни Рипли сделал предложение 50-летней Дженнифер Руттен в декабре 2011 года. Мужчина преподнес ей помолвочное кольцо, инкрустированное камнем и стоимостью 40 тысяч долларов.

Через полгода пара распалась, и Родни попросил избранницу вернуть ему это кольцо.

Дженнифер Руттен:
В то время я устраняла последствия урагана Сэнди, а он начал бесконечно доставать меня.

Мужчина подал на бывшую возлюбленную в суд, но адвокаты женщины использовали множество уловок, чтобы сохранить бриллиант.

Например, женщина специально вернулась к себе на родину – в Висконсин, где не действуют законы другого штата, а ее адвокат утверждал, что кольцо стоило менее 13 тысяч долларов.

Однако у Родни Рипли сохранился чек. Мужчина заплатил за кольцо 39 тысяч долларов и застраховал его еще на 40 тысяч. По словам адвоката Рипли, по закону в случае расторжения помолвки кольцо должно быть возвращено владельцу. В таких случаях причины, по которым брак не был заключен, не имеют никакого значения.

Вдобавок ко всему в 2017 году женщина обвинила Рипли в жестоком обращении с ней.

Дженнифер Руттен:
Он вел себя еще более оскорбительно, эмоционально жестоко. Я была зла и не хотела возвращать кольцо.

Однако никаких доказательств, подтверждающих ее заявления, не было найдено, поэтому суд принял сторону мужчины.

«Факты показывают, что кольцо было подарено с целью заключить брак, который не состоялся. Таким образом, Рипли имеет право на возвращение кольца».

В решении суда говорится, что у женщины есть 45 дней для того, чтобы вернуть кольцо, либо возместить бывшему избраннику стоимость кольца.

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Новости США. В США суд обязал невесту вернуть помолвочное кольцо своему бывшему возлюбленному. Судебные тяжбы продолжались пять лет. Как сообщает New York Post, 54-летний...
 
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