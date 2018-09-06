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В Минске на ребёнка упали футбольные ворота. Возбуждено уголовное дело
Новости Беларуси. Решением прокуратуры возбуждено уголовное дело из-за полученной 11-летним мальчиком травмы.
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Пострадавший обратился в медучреждение с открытой ЧМТ средней степени, переломом костей лицевого черепа с переходом на основание черепа и иными повреждениями в области головы. Родители мальчика не стали писать заявление. О полученных ребёнком травмах сообщили медики.
В Генпрокуратуре было решено возбудить уголовное дело по факту причинения малолетнему тяжких телесных повреждений по неосторожности. Были проанализированы сведения о других похожих случаях на поднадзорной территории.
Выяснилось, что летом прошлого года на двух несовершеннолетних тоже падали футбольные ворота. Было предложено обследовать спортивные и игровые площадки, а если обнаружатся проблемы – решить их.
Мингорисполкому рекомендовано изучить вопрос разработки поэтапной программы для замены изжившего себя детского уличного игрового оборудования на современные комплексы.
Летом 2018 года в Ивацевичах 8-летнюю девочку придавило воротами гаража.
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Новости Беларуси. Решением прокуратуры возбуждено уголовное дело из-за полученной 11-летним мальчиком травмы.
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