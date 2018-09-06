Пять смартфонов Xiaomi, которые сейчас чаще всего ищут белорусы

Устройства компании Xiaomi пользуются спросом у белорусов за счет хорошего соотношения цены и качества. С помощью систем веб-аналитики от Google и «Яндекс» мы составили подборку из пяти смартфонов производителя, которые чаще всего ищут в этих двух поисковых системах в нашей стране.



Фото: Reuters

В системе «подбор слов» от «Яндекса» больше всего показов со словом «Xiaomi» в Беларуси за последние 30 дней связаны с Redmi 5, Redmi Note 5 и Redmi 4X. В Google Trends самыми популярными запросами за последние 30 дней, относящимся к «Xiaomi», оказались Pocophone F1, Redmi 4X и Mi A2 Lite.

Одна из первых недорогих «полноэкранных» моделей производителя.



Слева Redmi 5 Plus, справа Redmi 5

В активе смартфона — 5,7-дюймовый дисплей (1440 на 720 пикселей), процессор Qualcomm Snapdragon 450, 3/32 ГБ памяти (в самой популярной модификации), а также одинарная основная камера на 12 Мп и фронтальный модуль на 5 Мп. Емкость аккумулятора составляет 3300 мАч.

По мнению пользователей, главными плюсами смартфона является автономность, скорость работы, неплохая камера и сканер отпечатков пальцев. Недостатки — недостаточно яркий экран, отсутствие NFC.

Топовая модель в нынешней линейке Redmi Note, отличающаяся емким аккумулятором на 4000 мАч (около двух дней автономной работы) и мощным процессором Qualcomm Snapdragon 636. В бенчмарке AnTuTu аппарат набирает более 100 тысяч баллов — этого хватит для всех задач, включая игры.





Диагональ дисплея — 5,99 дюйма (2160 на 1080 пикселей), оперативной и постоянной памяти — соответственно 3 и 32 ГБ. Но в продаже есть модель и на 4/64 ГБ. Основная камера двойная, на 12 и 5 Мп. Разрешение селфи-камеры составляет 13 Мп.

Основные плюсы аппарата, по мнению пользователей — лучшая «бюджетная» камера, мощный процессор и автономность. Минусы — отсутствие NFC, тихий звук из наушников.





Одна из самых узнаваемых моделей, которая оборудуется дисплеем на 5 дюймов (1280 на 720 точек), 3/32 ГБ памяти, батареей на 4100 мАч, процессором Snapdragon 435, а также основной и фронтальной камерами разрешением в 13 и 5 Мп.

Покупатели полагают, что к достоинствам аппарата относится небольшая цена и хорошая автономность. Из недостатков выделяют камеру, не очень яркий дисплей и отсутствие NFC.

Топовая модель в новой линейке производителя, отличающаяся максимальными техническими характеристиками.





Гаджет получил топовый процессор Snapdragon 845, от 6 ГБ оперативной и от 64 ГБ постоянной памяти, экран на 6,18 дюйма (2246 на 1080 точек), аккумулятор на 4000 мАч, а также продвинутую систему распознавания лиц с инфракрасным излучателем.

Предположим, что подобных параметров Xiaomi Pocophone F1 хватит для бесперебойной работы и решения требовательных задач еще на пару лет. Основная камера — двойная, на 12 и 5 Мп. Фронтальная — на 20 Мп. Для создания снимков лучшего качества используется искусственный интеллект.

Главная отличительная черта аппарата — принадлежность к систему Android One от Google. Это значит, что гаджет работает на «чистой» операционной системе без оболочки производителя и будет быстрее получать обновления системы.



Слева Mi A2 Lite, справа Mi A2

К техническим характеристикам устройства относится процессор Qualcomm Snapdragon 625, 5,84-дюймовый экран (2280 на 1080 точек), от 3/32 ГБ памяти, батарея на 4000 мАч, а также двойная камера. Разрешение основного модуля составляет 12 Мп, дополнительного — 5 Мп, фронтального — 5 Мп.

Покупатели относят к плюсам Mi A2 Lite компактные размеры корпуса, автономность на уровне двух дней работы, громкий динамик, а также возможность одновременной установку двух SIM-карт и карты памяти. Недостатки — не самое лучшее качество снимков при плохой освещенности, отсутствие NFC.