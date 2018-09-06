Директор беларуской фирмы по продаже цветов привез из России килограмм гашиша

В марте этого года милиция задержала 26-летнего минчанина, когда он забирал наркотики из закладки в Дзержинском районе. Следственный комитет смог найти поставщика – им оказался 34-летний директор фирмы по продаже цветов, пишет reform.by.

Поставщика нашли черз проверку мобильника задержанного. Вместо мимозы он привез из Московской области почти килограмм гашиша, сделал небольшую закладку и отправил ее координаты дилеру, которого задержала милиция.

У дилера нашли и другие наркотики: марихуану массой 11,29 грамм, гашиш массой 12,70 грамм. Также следствию удалось установить места 78 закладок в Минском районе, где дилер подготовил к сбыту почти 300 граммов марихуаны. У его поставщика, кроме марихуаны и гашиша, нашли еще и кокаин.