ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

На аварийный мост на МКАД потратят на $1 миллион больше, чем ожидалось

07.09.2018 12:12 — Разное | KYKY  
Размер текста:
A
A
A
>

Злополучный мост на МКАД в Лошице сначала обещали сделать к 1 октября, потратив на это 2,5 миллиона долларов. Через неделю мы узнали, что сроки ремонта перенесли на 7 ноября. А сегодня агентство «Минск-Новости» опубликовало репортаж с места работ и сообщило, что стоимость увеличится на 30-40%, то есть достигнет отметки в почти 3,5 миллиона долларов.

Рабочие демонтировали все 28 балок путепровода. С одной его стороны уже уложено семь балок: «Сейчас занимаемся армированием и бетонированием балок. Длина каждой – более 33 м, вес – 58 тонн. К концу недели продолжим их монтаж с помощью консольно-шлюзового механизма грузоподъемностью 63 т – это уникальный кран еще времен СССР. Подобных механизмов нет ни у кого на постсоветском пространстве. Работаем на объекте с 7:00 до 20:00, если есть необходимость, задерживаемся. К началу октября должны завершить монтаж всех 28 балок мостового сооружения», – рассказал Вадим Петрашко, руководитель «МСУ № 6».

Директор ГП «Гордорстрой» Александр Ярошик сказал, что с техникой и поставкой строительных материалов все хорошо, трудностей в проведении строительных работ нет. Но он считает, что с учетом количества задействованных кадров и ресурсов, можно было бы и более оперативно восстановить транспортное движение в этом месте. Также он добавил, что остаются некоторые сложности, и создают их прежде всего водители и пешеходы: «Лихие автомобилисты, игнорируя установленные временные дорожные знаки, пытаются проехать прямо под путепроводом, во время работы техники и людей на его верхней части. Этим же грешат некоторые пешеходы: проходят в неположенном месте, хотя вокруг путепровода установлены ограждения, устроены лестничные переходы».

Окончательную стоимость работ на объекте определят позже. От уже названных 4-5 миллионов рублей, когда изначально намечалось заменить 14, а не все 28 балок, она возрастет на 30-40%. Опыт капремонта этого объекта используют и на остальных мостовых сооружениях МКАД и магистралях города, износ которых достиг предельной отметки.

 

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 13
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Злополучный мост на МКАД в Лошице сначала обещали сделать к 1 октября, потратив на это 2,5 миллиона долларов. Через неделю мы узнали, что сроки ремонта перенесли на 7...
 
Новости дня
Новости разные
 
Выросли цены. Жители Литвы все еще не привыкли к евро - недовольны переходом на валюту ЕС
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

06.09.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Ветки
Лоевский край
Mlife
Чырвоны Кастрычнiк
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Газета Праца
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
07.09.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Пинский Вестник
Міёрскія навіны
Новости Полоцка
Герой працы
Новости Ветки
Калiнкавiцкiя навiны
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Голас Касцюкоушчыны
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика