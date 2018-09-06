На аварийный мост на МКАД потратят на $1 миллион больше, чем ожидалось

Злополучный мост на МКАД в Лошице сначала обещали сделать к 1 октября, потратив на это 2,5 миллиона долларов. Через неделю мы узнали, что сроки ремонта перенесли на 7 ноября. А сегодня агентство «Минск-Новости» опубликовало репортаж с места работ и сообщило, что стоимость увеличится на 30-40%, то есть достигнет отметки в почти 3,5 миллиона долларов.

Рабочие демонтировали все 28 балок путепровода. С одной его стороны уже уложено семь балок: «Сейчас занимаемся армированием и бетонированием балок. Длина каждой – более 33 м, вес – 58 тонн. К концу недели продолжим их монтаж с помощью консольно-шлюзового механизма грузоподъемностью 63 т – это уникальный кран еще времен СССР. Подобных механизмов нет ни у кого на постсоветском пространстве. Работаем на объекте с 7:00 до 20:00, если есть необходимость, задерживаемся. К началу октября должны завершить монтаж всех 28 балок мостового сооружения», – рассказал Вадим Петрашко, руководитель «МСУ № 6».

Директор ГП «Гордорстрой» Александр Ярошик сказал, что с техникой и поставкой строительных материалов все хорошо, трудностей в проведении строительных работ нет. Но он считает, что с учетом количества задействованных кадров и ресурсов, можно было бы и более оперативно восстановить транспортное движение в этом месте. Также он добавил, что остаются некоторые сложности, и создают их прежде всего водители и пешеходы: «Лихие автомобилисты, игнорируя установленные временные дорожные знаки, пытаются проехать прямо под путепроводом, во время работы техники и людей на его верхней части. Этим же грешат некоторые пешеходы: проходят в неположенном месте, хотя вокруг путепровода установлены ограждения, устроены лестничные переходы».

Окончательную стоимость работ на объекте определят позже. От уже названных 4-5 миллионов рублей, когда изначально намечалось заменить 14, а не все 28 балок, она возрастет на 30-40%. Опыт капремонта этого объекта используют и на остальных мостовых сооружениях МКАД и магистралях города, износ которых достиг предельной отметки.