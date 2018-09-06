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Постпред Великобритании в ООН о России: Живут в параллельной вселенной, где искажаются нормы поведения
Использование Россией отравляющего вещества "Новичок" является прямым вызовом международной системе, позволявшей жить в безопасности с 1945 года, отметила постпред Великобритании при ООН Карен Пирс.
Так она прокомментировала обвинения в адрес России за причастность к отравлениям "Новичком" в британских городах Солсбери и Эймсбери.
"Постоянные пять членов Совета Безопасности ООН несут особую ответственность за поддержание глобальных норм международного права, особенно когда речь идет об оружии массового уничтожения. Один постоянный член Совета не придерживается этих важных норм... прибегает к модели поведения, которая указывает, что они попытались убить Скрипалей, когда они играют жизнью населения Солсбери, живут в параллельной вселенной, где просто искажаются обычные нормы международного поведения", – сказала Пирс.
Постпред Великобритании назвала происходящее "прямым вызовом" России международной системе, которая позволяла жить в безопасности с 1945 года всем, включая РФ. Заседание Совета Безопасности ООН проводится по обращению Великобритании от 5 сентября. Причина – появление новых данных в расследовании дела об отравлении Скрипаля. В МИД РФ заявили, что фото и имена Петрова и Боширова ничего им не говорят.
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Постпред Великобритании в ООН о России: Живут в параллельной вселенной, где искажаются нормы поведения
Использование Россией отравляющего вещества "Новичок" является прямым вызовом международной системе, позволявшей жить в безопасности с 1945 года, отметила постпред...
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