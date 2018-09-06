Макей: окончательное решение о вступлении Беларуси в ВТО будет приниматься после завершения переговоров

"За последние полтора года мы достигли серьезного прогресса (в переговорах о вступлении в ВТО. - Прим. БЕЛТА). Эта тема тоже сегодня обсуждалась у главы государства. Он интересовался этими процессами. Было доложено о том, что за последние полтора года мы заключили 8 протоколов с соответствующими государствами касательно нашего вступления в ВТО. Сейчас у нас всего уже 18 протоколов. С 2010 по 2017 год у нас работа вообще не велась. Поэтому сейчас она активизирована, и нам осталось провести переговоры с 8 государствами относительно нашего перспективного членства в ВТО", - рассказал министр.









Он уточнил, что, например, осталось провести переговоры с США, Евросоюзом. "Но главой государства четко поставлена в очередной раз задача, высказана позиция относительно того, что вступление в ВТО для нас не самоцель", - заметил Владимир Макей. По его словам, при принятии окончательного решения надо учитывать как плюсы, так и минусы вступления в организацию.