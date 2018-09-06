



Носкевич сообщил, что дал приказ, чтобы материалы проверки передали в Главное следственное управление центрального аппарата Следственного комитета. Уголовное дело не возбуждено — нет заключения о причинах смерти ребенка. Председатель СК призвал быть осторожными с терминологией: "Журналистские штампы могут навредить".





Еврорадио заявил, что от такого вывода не отказывается. Как известно, журналистское расследование о том, как в Беларусь попала южнокорейская вакцина "Эупента", провело интернет-издание "Ежедневник". У его автора и возникло подозрение относительно использования белорусских детей в качестве "полигона для испытаний" иностранной вакцины. Сергей Сацук, кстати, на днях в эфирезаявил, что от такого вывода не отказывается.





Иван Носкевич сообщил, что следователи разбираются, насколько справедлив и законен был тендер, как вакцина попала на территорию Беларуси (она незарегистрирована в нашей стране). И делается проверка "в тесном контакте" с КГБ. Как известно, ранее госбезопасность задерживала медиков и чиновников за коррупцию. В деле фигурировали многочисленные тендеры. И некоторые из тех, кто находится под стражей, возможно, могут прояснить ситуацию с вакциной.









"Если основания для уголовного дела будут, то дело возбудим, — говорит Носкевич. — Приложим все усилия, чтобы здесь белое назвать белым, а черное черным".



