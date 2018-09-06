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СК разбирается с тендером по вакцине "Эупента" "в тесном контакте" с КГБ

07.09.2018 13:05 — Разное | Партизан  
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Председатель Следственного комитета Беларуси Иван Носкевич в проекте "Разговор у президента" на телеканале "Беларусь 1" прокомментировал расследование смерти 2-месячного ребенка в Ганцевичском районе после прививки. Журналист напомнил ему, что в СМИ звучит версия: "Едва не испытывали вакцину на белорусских детях".


Носкевич сообщил, что дал приказ, чтобы материалы проверки передали в Главное следственное управление центрального аппарата Следственного комитета. Уголовное дело не возбуждено — нет заключения о причинах смерти ребенка. Председатель СК призвал быть осторожными с терминологией: "Журналистские штампы могут навредить".

Как известно, журналистское расследование о том, как в Беларусь попала южнокорейская вакцина "Эупента", провело интернет-издание "Ежедневник". У его автора и возникло подозрение относительно использования белорусских детей в качестве "полигона для испытаний" иностранной вакцины. Сергей Сацук, кстати, на днях в эфире Еврорадио заявил, что от такого вывода не отказывается.

Иван Носкевич сообщил, что следователи разбираются, насколько справедлив и законен был тендер, как вакцина попала на территорию Беларуси (она незарегистрирована в нашей стране). И делается проверка "в тесном контакте" с КГБ. Как известно, ранее госбезопасность задерживала медиков и чиновников за коррупцию. В деле фигурировали многочисленные тендеры. И некоторые из тех, кто находится под стражей, возможно, могут прояснить ситуацию с вакциной.


"Если основания для уголовного дела будут, то дело возбудим, — говорит Носкевич. — Приложим все усилия, чтобы здесь белое назвать белым, а черное черным".


 
 
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Председатель Следственного комитета Беларуси Иван Носкевич в проекте "Разговор у президента" на телеканале "Беларусь 1" прокомментировал расследование смерти...
 
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