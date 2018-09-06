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Перерастет ли спор России и Беларуси о беспошлинных поставках нефтепродуктов в судебные разборки?

07.09.2018 12:42 — Разное | Партизан  
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Намерение России ограничить до необходимого минимума поставки нефтепродуктов в Беларусь Минск расценивает как нарушение основных принципов Договора о создании Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

Перерастет ли спор России и Беларуси о беспошлинных поставках нефтепродуктов в судебные разборки?
В России считают, что здесь нарушений нет. Найдут ли союзники компромисс по этому вопросу, не прибегая к судебным процедурам?

Беларусь и РФ в конце каждого года согласовывают балансы поставок энергоносителей на будущий год. В 2019 году Россия намерена внести в баланс ограниченный объем нефтепродуктов, которые она будет готова поставить в Беларусь. Отметим, что сейчас белорусская сторона может покупать в России неограниченное количество нефтепродуктов, анализирует belrynok.by
Министерство энергетики России уже заявило о нецелесообразности экспорта нефтепродуктов в Беларусь. РФ не видит в этом смысла, поскольку Беларусь полностью обеспечивает себя собственными нефтепродуктами за счет переработки российской нефти. «Экономической целесообразности в том, чтобы поставлять российский экспорт в Беларусь, нет, потому что они просто могут реэкспортироваться», — сказал министр энергетики РФ Александр Новак 3 сентября.

Директор департамента налоговой и таможенной политики Министерства финансов РФ Алексей Сазанов в интервью агентству Рейтер 3 сентября сообщил, что Россия может снизить поставки нефтепродуктов в Беларусь до 100-300 тыс. тон в год против 2 млн. тонн в год в настоящее время. «Разговор может идти об объемах поставок от 100 до 300 тыс. тонн в год, но не о 2 млн. тонн, как в настоящее время… В прошлом году мы потеряли на этом 10 млрд. руб, в этом году только за первое полугодие — еще 10 миллиардов», — отметил А. Сазанов.
Россия собирается ограничить беспошлинные поставки нефтепродуктов на весь период, пока в России не будет завершен налоговый маневр в нефтяной отрасли (ожидается, что это случится к 1 января 2024 года).

«Беларусь имеет профицит по всем нефтепродуктам за счет своей нефтепереработки. Поэтому им выгодно закупать российские нефтепродукты — более дешевые… а свои нефтепродукты вывозить на экспорт и зачислять экспортные пошлины в свой бюджет. Соответственно, поставляя нефтепродукты в Беларусь, российский бюджет недополучает экспортные пошлины, так как эти нефтепродукты идут на удовлетворение внутренних потребностей рынка Республики Беларусь», — пояснил А. Сазанов. Такую ситуацию он назвал скрытой формой субсидирования внутреннего рынка Беларуси.

Позиция Минска: это нарушает договоренности ЕАЭС
Комментируя заявление представителя Минфина РФ, председатель концерна «Белнефтехим» Андрей Рыбаков заявил госагентству БЕЛТА, что возможное введение Россией ограничения на поставки нефтепродуктов в Беларусь нарушит основные принципы Договора о создании ЕАЭС.

«Введение запретов и ограничений в данном вопросе нарушит основные принципы Договора о создании ЕАЭС», — сказал А. Рыбаков, подчеркнув, что отсутствие сырья снизит загрузку отдельных предприятий, что негативно скажется на конкурентоспособности белорусской нефтехимической продукции», — сказал А.Рыбаков.

«Сегодня в ряде российских СМИ прозвучала информация с комментарием министра энергетики РФ Александра Новака о том, что экономической целесообразности в том, чтобы поставлять российские нефтепродукты в Республику Беларусь нет, потому что они просто могут реэкспортироваться. Такие заявления, считаем, имеют цель повлиять на ход переговорного процесса и лишены конструктивности», — отметил председатель «Белнефтехима».

Он подчеркнул, что свою позицию и аргументы переговорщики с белорусской стороны озвучивают на консультациях и не намерены транслировать их в СМИ до завершения переговорного процесса и подписания соответствующих документов.

А. Рыбаков отметил, что белорусская и российская стороны сейчас находятся в стадии сближения позиций по определению индикативных балансов на 2019 год. «Вся работа по поставкам российских нефтепродуктов ведется исключительно в правовом поле. Беларусь выполняет в полном объеме взятые на себя обязательства», — заявил он.

Позиция союзника: нарушений нет
Между тем, в Москве не считают, что инициатива РФ ввести индикативные балансы на поставку нефтепродуктов в Беларусь нарушает базовые договоренности по созданию ЕАЭС,
«Тема по индикативным балансам традиционно присутствовала в рамках Союзного государства (Беларуси и России – Прим. ред.)… Большое количество вопросов повестки, которая была раньше в рамках Союзного государства, стала повесткой Евразийского экономического союза. У нас по договору до 2025 г нет общего рынка нефтепродуктов. Поэтому стороны, когда подписывали договор (о ЕАЭС – Прим. ред.) в 2015 году договорились, что по нефти, газу, нефтепродуктам функционируют на базе двусторонних договоренностей», — сказала Т. Валовая журналистам в кулуарах конференции 15 августа в Минске.

По ее словам, Россия в рамках отношений с Беларусью договорилась, что не будет взимать экспортные пошлины, «но должны быть некие индикативные балансы, поскольку иначе очень сложно проследить судьбу этих нефтепродуктов». «Поэтому это (введение балансов нефтепродуктов – Прим. ред.) абсолютно в русле тех договоренностей, которые есть, и никоим образом не создает проблем для формирования общего рынка нефти и газа, нефтепродуктов. Это нормальная работа», — подчеркнула Т. Валовая.

Спорный запрет
Очевидно, что союзники смотрят на этот вопрос по-разному. Отметим, что А. Лукашенко также назвал инициативу России ввести индикативные балансы беспошлинных поставок нефтепродуктов в Беларусь «ненормальной». Об этом он заявил в эфире телеканала «Беларусь-1», комментируя обсуждение этого вопроса на встрече с Путиным 22 августа в Сочи.
«Нас упрекают, что наши компании покупают темные нефтепродукты — мазут и прочие газойли — в Беларуси перерабатывают и продают на внешнем рынке. Так что здесь нового? Мы купили товар, за него заплатили. Точно так металлы покупаем, комплектующие, делаем трактор МТЗ и продаем. Здесь, как я говорю, отходы нефтепереработки, которые не реализуются в России, компании продали нашим, мы доработали (нашли технологию), продали, заработали какую-то копейку», — отметил А. Лукашенко. Российская сторона заявляет: «Нет, вы запретите своим компаниям покупать». «Нет, вы запретите продавать своим компаниям, если вы считаете, что это незаконно», — сказал в ответ А.Лукашенко.

Скорее всего, придется договариваться
Если официальный Минск считает инициативу Москвы о намерении ввести квоты на поставки нефтепродуктов в Беларусь незаконный, у него есть право отстаивать свои интересы в судебном порядке. Но станет ли он прибегать к этой крайней мере в сложившейся ситуации?

Думается, что вряд ли. Потому как на кону не только спор о беспошлинных поставках российских нефтепродуктов, но вопрос получения пошлин от перетаможки 6 млн. тонн российской нефти. До июля 2018 год пошлины исправно получал белорусский бюджет. Но с июля Россия ограничила выплаты по этому механизму. Дело в том, что договоренности с РФ о «перетаможке» 6 млн. тонн российской нефти были достигнуты в период, когда цена нефти составляла 40-50 долларов за баррель, а сейчас нефть заметно выше 70 долларов за баррель. Россия недовольна, что ее слишком много теряет.

Очевидно, что в сложившейся ситуации у официального Минска поле для маневра весьма ограничено. И ему вряд ли выгодно обострять спор по пошлинам, чтобы не потерять больше.

Тем более, что правительство Беларуси рассчитывает пролонгировать схемы с «перетаможкой» российской нефти на 2019 год, как минимум, и до 2024 года, срока завершения налогового маневра, как максимум. Тем более, что Минэкономики недавно уже анонсировало договоренность с российскими коллегами до конца года отработать компенсационные механизмы для белорусской экономики в связи с проведением налогового маневра в РФ, что обернется для белорусского бюджета в 2019 году потерями как минимум 300 млн. долларов.

ДЛЯ СПРАВКИ
Беларусь увеличила з импорт нефтепродуктов в январе-июне 2018 года на 52,1% по сравнению с январем-июнем 2017 года – до 2,189 млн. тонн. В стоимостном выражении импорт увеличился на 85,3%, или на 396,621 млн. долларов, до 861,727 млн. долларов. При этом из России в Беларусь в январе-июне 2018 года было поставлено 2,111 млн. тонн нефтепродуктов (на 49,4% больше, чем в январе-июне 2017 года) на 807,895 млн. долл аров (+83,4%, или + 367,305 млн. долларов).


Средняя цена импортируемых Беларусью нефтепродуктов в январе июне 2018 г составила 382,6 долларов за тонну (+22,7% к уровню января-июня 2017 года).
В 2017 году Беларусь увеличила импорт нефтепродуктов на 97% по сравнению с 2016 годом — до 3,383 млн. тонн. Из РФ в Беларусь было поставлено 3,290 млн. тонн нефтепродуктов (на 95,6% больше, чем в 2016 году) на 1,084 млрд. долларов (+105,8%, или + 557,763 млн. долларов).

Средняя цена импортируемых Беларусью нефтепродуктов в 2017 году составила 340 долларов за тонну (+2,8% к уровню 2016 года). Беларусь импортирует нефтепродукты преимущественно из РФ, а также небольшой объем из Азербайджана, Казахстана, Бельгии, Германии, Литвы, Польши и других стран.


 
Теги: Минск
 
 
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