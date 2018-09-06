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Фотофакт. В Кобринском районе у пенсионера в огороде вырос помидор-гигант

07.09.2018 12:18 — Разное | Партизан  
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У жителя деревни Еремичи Николая Грома на участке выросли помидоры весом от 500 грамм до килограмма.


Помидор-гигант с участка Николая Грома. Фото: Кобрынскi Веснiк

На участке пенсионера около 60 кустов помидоров, из них лишь на четырех «уродили» огромные плоды.

— Я семена покупал на базаре. И почему-то из 60 кустов только четыре дали такой урожай. (…) Были по 500, 700, 800, 900 грамм. Самый большой — 1026, — рассказал Николай Иванович.

Николай Иванович выращивал томаты в открытом грунте. Его сосед, который засадил теплицу, тоже собрал неплохой урожай, но рекорд пенсионера не побил — самый крупный плод весил 780 грамм.


 
 
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У жителя деревни Еремичи Николая Грома на участке выросли помидоры весом от 500 грамм до килограмма.
 
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