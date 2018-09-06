Фотофакт. В Кобринском районе у пенсионера в огороде вырос помидор-гигант





Помидор-гигант с участка Николая Грома. Фото: Кобрынскi Веснiк





На участке пенсионера около 60 кустов помидоров, из них лишь на четырех «уродили» огромные плоды.





— Я семена покупал на базаре. И почему-то из 60 кустов только четыре дали такой урожай. (…) Были по 500, 700, 800, 900 грамм. Самый большой — 1026, — рассказал Николай Иванович.





Николай Иванович выращивал томаты в открытом грунте. Его сосед, который засадил теплицу, тоже собрал неплохой урожай, но рекорд пенсионера не побил — самый крупный плод весил 780 грамм.



