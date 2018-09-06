Не садись на пенёк, не ешь пирожок: штраф 500 евро получат туристы за еду на улице во Флоренции





сообщает sputnik.by Власти популярного туристического города Флоренция (Италия) запретили туристам есть на четырех улицах в историческом центре города,sputnik.by

Закон, который был одобрен властями города и подписан мэром столицы региона Тоскана, вступил в силу четвертого сентября.





"Это для благоустроенности и благопристойности города. Это не карательная мера, но конкретный сдерживающий повод уважать город. Флоренция заслуживает только тех, кто ее любит", — пояснил решение мэр Флоренции Дарио Нарделла.





Постановление будет действовать как минимум до 6 января 2019 года, поэтому будет включать в себя все рождественские каникулы, Новый год и другие зимние праздники.





Запрет распространяется на улицы Виа де Нери (Via de Neri), Пьяццале дельи Уффици (Piazzale degli Uffizi), Пьяцца дель Грано (Piazza del Grano) и Виа делла Нинна (Via della Ninna) и охватывает два четко определенных периода времени: с 12:00 до 15:00 и с 18:00 до 22:00. Нарушителям грозит штраф размером от 150 до 500 евро.





Эти меры объясняются тем, что туристы покупают еду в местных магазинах ресторанах, а затем останавливаются перекусить посреди улицы и мешают движению в городе. Планируется, что о штрафных мерах туристов будут предупреждать продавцы, а также в зоне запрета будут размещены специальные информационные сообщения.



