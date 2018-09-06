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В Солигорском районе авто врезалось в дерево: пассажиры в больнице, водитель погиб

07.09.2018 13:20 — Разное | Tut.by  
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В Солигорском районе водителю стало плохо за рулем. Он съехал в кювет и врезался в дерево. Травмы получили находящиеся в машине пассажирки. Сам водитель скончался в реанимации.


Фото: УВД Минского облисполкома

Как сообщает милиция региона, ДТП произошло 6 сентября, около 10 часов, на 10-м км автодороги Погост — Березовка. 59-летнему жителю Солигорска, который управлял автомашиной ВАЗ-21074, стало плохо. Возле деревни Зажевичи водитель съехал в кювет, где совершил наезд на придорожное дерево.


Фото: УВД Минского облисполкома

В результате аварии водитель и две женщины-пассажирки, 58 и 45 лет, получили травмы и были доставлены в больницу. Водитель скончался в реанимации. По факту ДТП проводится проверка.

 
 
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Как сообщает милиция региона, ДТП произошло 6 сентября около 10 часов на 10 км автодороги Погост-Березовка.
 
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