В Солигорском районе авто врезалось в дерево: пассажиры в больнице, водитель погиб

В Солигорском районе водителю стало плохо за рулем. Он съехал в кювет и врезался в дерево. Травмы получили находящиеся в машине пассажирки. Сам водитель скончался в реанимации.



Фото: УВД Минского облисполкома

Как сообщает милиция региона, ДТП произошло 6 сентября, около 10 часов, на 10-м км автодороги Погост — Березовка. 59-летнему жителю Солигорска, который управлял автомашиной ВАЗ-21074, стало плохо. Возле деревни Зажевичи водитель съехал в кювет, где совершил наезд на придорожное дерево.



Фото: УВД Минского облисполкома

В результате аварии водитель и две женщины-пассажирки, 58 и 45 лет, получили травмы и были доставлены в больницу. Водитель скончался в реанимации. По факту ДТП проводится проверка.