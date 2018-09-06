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Половина белорусов выступает за ужесточение антинаркотической политики

07.09.2018 13:07 — Разное | Ежедневник  
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Половина белорусов выступает за ужесточение антинаркотической политики

Согласно итогам опроса общественного мнения об эффективности работы милиции, проведенного Институтом социологии Национальной Академии наук, половина опрошенных белорусов выступает за ужесточение антинаркотической политики.

Каждый третий участник опроса заявил, что нынешняя антинаркотическая политика неэффективна, 12,7% проголосовали за ее сохранение, а каждый второй проголосовал за ее ужесточение, сообщает пресс-служба МВД. За смягчение антинаркотических законов высказались лишь 4,6% опрошенных.

По мнению респондентов, проблема наркомании стоит на восьмом месте в сфере правоохранительной деятельности. Среди иных злободневных вопросов – бытовое пьянство, безопасность дорожного движения, семейно-бытовое неблагополучие, преступность несовершеннолетних, криминальная активность ранее судимых людей, правонарушения в общественных местах и преступления в отношении пожилых граждан.


46% участников опроса составили мужчины, 54% - женщины, молодежь до 30 лет – почти 26%. 74% - это жители городов, 26% - сельской местности.

 
 
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Согласно итогам опроса общественного мнения об эффективности работы милиции, проведенного Институтом социологии Национальной Академии наук, половина опрошенных...
 
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