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Всемирный день уничтожения военной игрушки

07.09.2018 — Разное | Новости Дзержинска  
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7 сентября отмечается Всемирный день уничтожения военной игрушки.

«Миру мир — войны не нужно!» Такой девиз был распространен в конце прошлого века в 70-80-х годах. Идея проводить ежегодно такой день появилась на свет почти 30 лет назад. Местом рождения считается «Всемирная ассоциация помощи сиротам и детям, лишенным родительской опеки». Задумка состояла в том, что отказ от игры с оружием приведет к развитию положительных человеческих качеств, таких как дружелюбие, умение договариваться, взаимопомощь. Авторы этой идеи предлагают заменить агрессивные битвы с автоматами и пистолетами в «войнушку» на развивающие умственные игры и игры с мягкими игрушками.

Как видится вдохновителям такой модели поведения, если ребенок в маленьком возрасте научится договариваться и поймет, что такая модель поведения принесет гораздо больше пользы и выгоды, прежде всего ему самому. Повзрослев, он станет действовать подобным образом в похожих ситуациях. Таким образом, меняя детскую модель поведения, есть возможность в будущем изменить мир, в котором они будут жить. Многие психологи считают, что на формирование будущей психики первоочередное значение имеет обстановка в семье.

Как считают многие психологи, реалистичность оружия пробуждает в детях самые низкие инстинкты, причем в малом возрасте человек не в состоянии ими управлять, что в будущем может привести к такой же неконтролируемости в реальных ситуациях, только с более плачевными последствиями. Причем эта идея касается не только реальных, но и компьютерных игр.


 
 
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7 сентября отмечается Всемирный день уничтожения военной игрушки.
 
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