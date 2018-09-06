СК завершает расследование двух дел по фактам неуставных отношений в части в Печах



Следственный комитет завершает расследование двух уголовных дел по фактам неуставных отношений в воинской части в Печах, сообщил председатель Следственного комитета Иван Носкевич в эфире телеканала "Беларусь 1", сообщает БЕЛТА .

"В рамках расследования этого уголовного дела (по факту смерти рядового Коржича. - Прим. БЕЛТА) возбуждено 10 уголовных дел в отношении 13 лиц, касающихся неуставных взаимоотношений в этой воинской части. Восемь дел уже направлены в суд, еще два находятся на завершающей стадии", - сказал Иван Носкевич.

Что касается обвинения фигурантам по делу Коржича, оно предъявлено именно тем военнослужащим, которые, по версии следствия, виновны в самоубийстве рядового. Кроме того, уволен командир части. Командир роты также привлекается к уголовной ответственности. Обвиняемыми по делу проходят сержант Евгений Барановский, ему вменяется совершение преступлений по ч.1,2 ст.430 УК (получение взятки и повторное получение взятки) и ч.3 ст.455 УК (превышение власти, повлекшее тяжкие последствия), по ч.1 ст.205 УК (кража). По делу также проходят сержант Антон Вяжевич (ч.1,2 ст.430, ч.3 ст.455 УК) и младший сержант Егор Скуратович (ч.1,2 ст.430, ч.3 ст.455 УК).

Иван Носкевич уверен, что принцип справедливости будет соблюден. "Я убежден в этом. Я уверен в том, что следственной группой сделано все, что было возможно в данной ситуации. В адрес Министерства обороны внесены соответствующие акты реагирования", - отметил председатель Следственного комитета. Он также затронул еще одно громкое дело - по факту смерти ребенка после плановой вакцинации в Ганцевичском районе.

Материалы проверки находятся в главном следственном управлении центрального аппарата Следственного комитета. Глава ведомства призвал не делать преждевременных выводов. "Пока мы даже не возбуждали уголовное дело, потому что не имеем заключения о причине смерти ребенка. Предположительно, на основании судебно-медицинского вскрытия можно сделать первоначальный вывод, что, скорее всего, это анафилактический шок, что само по себе не является основанием для возбуждения уголовного дела", - отметил Иван Носкевич.

Следователи проверяют законность закупки этой вакцины. Следственный комитет работает в тесном контакте с коллегами из КГБ, в производстве которых находится ряд уголовных дел в отношении фигурантов из сферы здравоохранения. "Как только у нас появятся малейшие основания для возбуждения уголовного дела, поверьте, по этому факту оно будет возбуждено, и расследование будет проводиться уже в рамках уголовного дела", - резюмировал Иван Носкевич.



