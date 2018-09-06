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В Беларуси выросло число ИП и суммы налогов, которые они перечисляют. В минусе только один регион
В Беларуси продолжает расти число индивидуальных предпринимателей. Их количество увеличилось во всех регионах, кроме Гродненской области. Если на 1 января в стране было 236 138 индивидуальных предпринимателей, то на 1 августа — 239 067. Об этом свидетельствует статистика, обнародованная МНС.
Число индивидуальных предпринимателей выросло во всех регионах, за исключением Гродненской области. Здесь на 1 августа было на 7 ипэшников меньше, чем на начало года.
Больше всего предпринимателей по-прежнему работает в Минске — 72 939. Меньше всего ИП в Витебской области — 21 561.
Какие отрасли по-прежнему теряют ИП?
По данным Белстата, число ИП на начало августа по сравнению с началом этого года сократилось в таких сферах, как оптовая и розничная торговля; ремонт автомобилей и мотоциклов (-2,5%), строительство (-1,9%).
Для сравнения: в информации и связи число ИП увеличилось с начала года на 4,4%, в транспортной деятельности, складировании, почтовой и курьерской деятельности — на 2,6%.
На сколько ИП пополняют бюджет страны?
При этом растет также и удельный вес налогов, которые перечисляют ИП, в бюджете регионов. К примеру, в Брестской области на ИП приходилось в прошлом году 3,7% от всех налогов, а в январе−июле этого — 4,4%. Это следует из данных МНС.
Не изменился этот показатель в Витебской области — 3% в бюджете региона, а в Гродненской области — упал (с 2,2% до 2%).
За прошлый год ИП перечислили 464,4 миллиона рублей налогов, а за январь−июль этого года — 347,9 миллиона рублей.
Напомним, в Беларуси предыдущие три года подряд
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В Беларуси продолжает расти число индивидуальных предпринимателей. Их количество увеличилось во всех регионах, кроме Гродненской области.
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