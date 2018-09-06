В Беларуси выросло число ИП и суммы налогов, которые они перечисляют. В минусе только один регион

В Беларуси продолжает расти число индивидуальных предпринимателей. Их количество увеличилось во всех регионах, кроме Гродненской области. Если на 1 января в стране было 236 138 индивидуальных предпринимателей, то на 1 августа — 239 067. Об этом свидетельствует статистика, обнародованная МНС.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Александр Васюкович, TUT.BY

Число индивидуальных предпринимателей выросло во всех регионах, за исключением Гродненской области. Здесь на 1 августа было на 7 ипэшников меньше, чем на начало года.

Больше всего предпринимателей по-прежнему работает в Минске — 72 939. Меньше всего ИП в Витебской области — 21 561.

Сколько индивидуальных предпринимателей в регионах регион на 1 января на 1 августа г. Минск 72 670 72 939 Брестская область 32 215 32 589 Витебская область 21 389 21 561 Гомельская область 26 482 26 954 Гродненская область 24 200 24 193 Минская область 36 642 37 858 Могилевская область 22 540 22 973 всего по стране 236 138 239 067

Какие отрасли по-прежнему теряют ИП?

По данным Белстата, число ИП на начало августа по сравнению с началом этого года сократилось в таких сферах, как оптовая и розничная торговля; ремонт автомобилей и мотоциклов (-2,5%), строительство (-1,9%).

Для сравнения: в информации и связи число ИП увеличилось с начала года на 4,4%, в транспортной деятельности, складировании, почтовой и курьерской деятельности — на 2,6%.

На сколько ИП пополняют бюджет страны?

При этом растет также и удельный вес налогов, которые перечисляют ИП, в бюджете регионов. К примеру, в Брестской области на ИП приходилось в прошлом году 3,7% от всех налогов, а в январе−июле этого — 4,4%. Это следует из данных МНС.

Не изменился этот показатель в Витебской области — 3% в бюджете региона, а в Гродненской области — упал (с 2,2% до 2%).

За прошлый год ИП перечислили 464,4 миллиона рублей налогов, а за январь−июль этого года — 347,9 миллиона рублей.

Как изменился удельный вес налогов ИП в бюджете региона регион 2017 год январь−июль 2018 года г. Минск 1,6% 1,8% Брестская область 3,7% 4,4% Витебская область 3,0% 3,0% Гомельская область 2,3% 2,4% Гродненская область 2,2% 2,0% Минская область 1,8% 2,6% Могилевская область 4,2% 4,6% всего по стране 2,1% 2,3%

Напомним, в Беларуси предыдущие три года подряд сокращалось число индивидуальных предпринимателей. К примеру, за 2016-й их стало меньше на 4,8 тысячи, а за 2015-й — почти на 8,2 тысячи. В 2017 году их чуть прибавилось. Правда, их стало больше только в Минске и Минской области, а в остальных регионах их количество сократилось. При этом в целом по стране уменьшается число ИП, которые заняты в торговле, но прибывает тех, кто открывает бизнес в других отраслях.