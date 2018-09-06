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Здание детской больницы на Бровки хотят лишить статуса историко-культурной ценности и снести?

07.09.2018 13:52 — Разное | Tut.by  
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«Здание бывшей Минской областной детской больницы на улице Бровки, 5, может лишиться статуса историко-культурной ценности», — сообщил в Фейсбуке Антон Астапович, председатель «Таварыства аховы помнікаў» со ссылкой на распоряжение Совмина. Здание без статуса будет проще снести. Чтобы спасти исторический объект, организация написала заявление в генпрокуратуру.


Судьба здания бывшей Минской областной детской больницы на улице Петруся Бровки, 5 не может решиться с 2004 года. Оно много лет уже пустует, в 2009 году горело.

В январе 2017 года TUT.BY писал о том, в каком состоянии находится здание и пытался выяснить, что с ним будет дальше. Комитет по архитектуре и строительству Миноблисполкома, который являлся балансодержателем этого здания, рассказал TUT.BY, что есть вариант отремонтировать помещения и переселить туда все свои службы, которые разбросаны по городу.


— Но денег нет. (…) Если бы объект не был под охраной государства, то его давно бы снесли или отдали какому-то инвестору. Но поскольку здание внесено в Государственный список историко-культурных ценностей, мы его и будем реставрировать, но когда — не могу сказать, — рассказывал о планах в январе 2017 года ныне уже экс-председатель Комитета по архитектуре и строительству Миноблисполкома Сергей Трусов.

Выходит, что Миноблисполком услышали. И вопрос о историко-культурной ценности здания на Бровки, 5 будет вынесен на научно-методическое совещание, о котором рассказал Антон Астапович.


Фото: Антон Астапович

Фото: Антон Астапович

— Апошнім часам праз навукова-метадычную раду, праз Міністэрства культуры ідзе пазбаўленне статусу помнікаў, каб іх зруйноўваць і расчышчаць пляцоўкі пад інвестпраекты, — уверен Антон Астапович.

Будынак на Броўкі, 5 — цудоўны канструктывізм, якога ў Мінску ў чыстым выглядзе не так шмат і засталося. Учора ў якасці электроннага звароту я накіраваў ліст у генпракуратуру. Есць закон, які трэба выконваць. Згодна закону, будынак на Броўкі, 5 мае статус гісторыка-культурнай каштоўнасці. Ён адпавядае крытэрыям гісторыка-культурнай каштоўнасці і пазбавіць яго статусу няма падстаў.

Так, у будынка пагоршаны тэхнічны стан. Але трэба спытаць з балансаўтрымальніка, чаму ён давёў будынак да такога стану. Помнік і гісторыка-культурную каштоўнасць! А не займацца маніпуляцыямі па вываду будынка з дзяржаўнага спіса.


В пресс-службе, а также в Управлении по охране историко-культурного наследия Минкульта комментировать ситуацию по телефону отказались, потребовали официальный запрос на имя министра. Запрос будет составлен, об ответе напишем отдельно.

 
 
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