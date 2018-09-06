Поножовщину устроили пьяные посетители витебского бара

Инцидент произошел в Витебске в ночь с 5 на 6 сентября.

На террасе витебского магазина «Филипок» мужчина праздновал со знакомыми свое возвращение из России.

Позже компания познакомилась с людьми, которые сидели за соседним столиком, и предложили праздновать вместе. Но в какой-то момент у компании возник конфликт с соседями. Ссора переросла в драку с поножовщиной, пишет БЕЛТА .

В результате два человека с колото-резаными ранами были госпитализированы. Личности всех участников потасовки были установлены, их задержали. В отношении троих мужчин возбуждено уголовное дело.