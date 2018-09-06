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В Беларуси проходят военные учения по отражению агрессии

07.09.2018 13:44 — Разное | Ежедневник  
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В Беларуси проходят военные учения по отражению агрессии

фото: mil.by

Как сообщает пресс-служба Минобороны, на первом этапе основные усилия сосредоточены на управлении войсками в ходе стабилизации обстановки и завершении подготовки к отражению агрессии против Беларуси.

«В ходе работы оценивается эффективность системы управления, практические навыки офицеров в ходе управления подчиненными соединениями и воинскими частями, качество отработки документов, их соответствие созданной обстановке с учетом изменения способов ведения военных действий в современных условиях», - говорится в сообщении.

Участники учения в ходе данного этапа отрабатывают вопросы по расположению воинских частей и подразделений на месте, выполнению задач охранения, маскировки; по несению боевого дежурства по ПВО, охране и обороне позиционных районов;по ведению разведывательно-поисковых действий, блокированию и уничтожению ДРГ условного противника и НВФ.

Особое внимание уделяется недопущению проникновения диверсионно-разведывательных групп и незаконных вооруженных формирований в районы сосредоточения воинских частей.

В первый день руководством учения были заслушаны выводы из оценки складывающейся обстановки, соединения и воинские части совершенствовали фортификационное оборудование занимаемых районов и позиций, осуществляли подготовку ВВСТ к боевому применению.

 
 
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Как сообщает пресс-служба Минобороны, на первом этапе основные усилия сосредоточены на управлении войсками в ходе стабилизации обстановки и завершении...
 
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