В Верхнедвинске к «Дожинкам» подчёркивают особенности своего края

В Верхнедвинске прошёл областной штаб по подготовке к «Дожинкам».

Председатель Витебского облисполкома Н.Н. Шерстнёв, председатель областного Совета депутатов В.В. Терентьев и главы ведомств области посетили ключевые объекты «Дожинок», где обсудили с руководством района и строителями ход проведения работ, проблемные моменты и пути их решения.

В райцентре работы по строительству и реконструкции объектов вышли на финишную прямую. Всего к «Дожинкам» их должно быть подготовлено около 220, многие уже вошли в строй, на других ведутся пуско-наладочные работы или заканчивается благоустройство. Город напряженно работает и преображается на глазах, — отметили участники штаба по подготовке к празднику.



Председатель райисполкома И.И. Маркович рассказал о том, что люди понимают ответственность и важность предстоящего мероприятия и участвуют в большой работе по наведению порядка, ремонтируют и благоустраивают домовладения и придомовые территории. Общее дело объединило трудовые коллективы, представителей частного бизнеса, жителей района в желании сделать его краше и комфортнее для жизни. Наряду с капитальными вложениями, а на подготовку объектов будет направлено около 20 млн рублей, аккумулируются средства субботников, помощь спонсоров и друзей города.



Игорь Иванович обратил внимание на то, что верхнедвинцы подходят к делу творчески, подчёркивая самобытность нашего края. На площади появился Глобус — символ «Золотой параллели», на которой расположен город, на берегу Двины – своеобразная композиция-памятник реке. И таких знаков, свидетельствующих о любви к своей земле, у нас немало.

Участники штаба посетили главный объект «Дожинок» — физкультурно-оздоровительный комплекс «Импульс», центральную городскую площадь, районный Центр культуры и народного творчества, набережную Двины, поликлинику.