В Бигосово прошёл праздник агрогородка

Так традиционно называют здесь День агрогородка, который неизменно празднуют каждый год. Да и как иначе – именно родная земля объединяет людей, связывает их незримыми узами, даёт жизненные силы. А в Год малой родины земляки посчитали своим первостепенным долгом принять участие в большом общем торжестве.

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