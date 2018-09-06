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Объявлен конкурс «Выросло в Верхнедвинске!»
07.09.2018 — Разное | Двинская правда (Верхнедвинск)
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Накануне областного фестиваля «Дожинки-2018»
Наш район активно готовится к «Дожинкам». Это, прежде всего, праздник труда людей, живущих на земле и работающих на ней. Беззаветные служители земли получают не только высокие урожаи на полях сельхозпредприятий, но и на своих огородах, садах, приусадебных участках.
Начинаем наш конкурс снимком цветов, выросших на дачном участке нашего корреспондента Ларисы Зайцевой. Георгины вытянулись более чем на 2-метровую высоту, превратив палисадник в цветочный лес. Вольготно чувствуют себя здесь и другие цветы, вырастая значительно больше привычных размеров.
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> Накануне областного фестиваля «Дожинки-2018» редакция газеты «Дзвінская праўда» при содействии ОАО «Инвет» объявляют конкурс «Выросло в Верхнедвинске!». Наш...
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