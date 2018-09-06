Объявлен конкурс «Выросло в Верхнедвинске!»

Накануне областного фестиваля «Дожинки-2018»

редакция газеты «Дзвінская праўда» при содействии ОАО «Инвет» объявляют конкурс «Выросло в Верхнедвинске!».

Наш район активно готовится к «Дожинкам». Это, прежде всего, праздник труда людей, живущих на земле и работающих на ней. Беззаветные служители земли получают не только высокие урожаи на полях сельхозпредприятий, но и на своих огородах, садах, приусадебных участках.

Какими выдались результаты труда у наших хозяев? Об этом мы решили узнать, объявив конкурс «Выросло в Верхнедвинске!», в котором предлагаем принять участие садоводов, огородников, цветоводов, вырастивших необычный урожай овощей, фруктов, декоративных растений. Всех, у кого вызрели удивительные плоды, приглашаем звонить в редакцию по телефонам 5 73 39, 5 73 29, чтобы фотокорреспондент приехал запечатлеть ваши достижения. Можно присылать снимки и свои данные на электронный адрес редакции verhgazeta2009@yandex.ru. Итоги конкурса подведем к «Дожинкам», а победителям вручим полезные в хозяйстве призы, предоставленные известным в республике производителем изделий из полимеров – ОАО «Инвет».

Начинаем наш конкурс снимком цветов, выросших на дачном участке нашего корреспондента Ларисы Зайцевой. Георгины вытянулись более чем на 2-метровую высоту, превратив палисадник в цветочный лес. Вольготно чувствуют себя здесь и другие цветы, вырастая значительно больше привычных размеров.

А какими чудесами можете удивить вы? Ждём сообщений!

Фото Валерия СОЛОВЬЁВА.