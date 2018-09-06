|
В Боровлянах брали взятки за выделение мест на кладбище
07.09.2018 14:22 — Разное | Аргументы и факты
Четыре уголовных дела по фактам подстрекательств к даче взяток возбуждены в Минском районе.
В 2017-2018 годах один из рабочих КУП «Боровляны-сервис» подстрекал граждан к даче взяток, а когда получал их, то передавал должностным лицам Боровлянского сельского исполнительного комитета, пишет
Суммы взяток составляли от 1 150 до 2 650 рублей.
Для организации предварительного расследования прокурор направил уголовные дела в Минский районный отдел Следственного комитета.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Суммы взяток составляли от 1 150 до 2 650 рублей.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)