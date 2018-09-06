В Боровлянах брали взятки за выделение мест на кладбище

Четыре уголовных дела по фактам подстрекательств к даче взяток возбуждены в Минском районе.

В 2017-2018 годах один из рабочих КУП «Боровляны-сервис» подстрекал граждан к даче взяток, а когда получал их, то передавал должностным лицам Боровлянского сельского исполнительного комитета, пишет БЕЛТА .

Суммы взяток составляли от 1 150 до 2 650 рублей.

Для организации предварительного расследования прокурор направил уголовные дела в Минский районный отдел Следственного комитета.