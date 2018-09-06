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Брестчанин пожаловался на принудительную смену тарифа "Белтелекомом"

07.09.2018 14:46 — Разное | Tut.by  
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В редакцию TUT.BY обратился брестчанин Владимир. Он утверждает, что «Белтелеком» прислал ему уведомление о принудительной смене тарифа, не оставив времени на то, чтобы от нее отказаться.

«Ваша выгода составит 10 копеек»

По его словам, 31 августа он получил письмо, где говорилось, что 31 августа его тариф будет изменен на более выгодный. Экономия составит 10 копеек в месяц, зато скорость вырастет в 5 раз.


Однако Владимира заинтересовало то, что скидка действует 12 месяцев, потом акционное предложение заканчивается. Без него абонентская плата составляет 20 рублей в месяц.

По словам брестчанина, письмо «Белтелеком» ему отправил 30 августа, а получил он его 31-го, т.е. в день, когда ему должны были изменить тариф.

— Дозвониться по указанным телефонам естественно было нельзя, и не то, чтобы занято, просто не брали трубку. И времени на отказ у меня просто не было. Вот такой «Белтелеком», — посетовал мужчина.

Он добавил, что позже ему всё-таки удалось связаться с представителями компании и уладить вопрос, однако его возмутило именно предупреждение «для галочки».

«Абоненты благодарят за предоставленную возможность»

Мы обратились в «Белтелеком» за комментарием, и получили следующий ответ:

«Имеющаяся статистика пользования услугами на сети GPON указывает на то, что основная часть потребителей, использующих технологию GPON, выбирает тарифные планы с доступом в сеть Интернет на скоростях 25 Мбит/с и более.

В связи с этим с абонентами GPON, которые используют низкоскоростные тарифные планы, регулярно проводится работа по информированию о появлении возможности пользоваться тарифными планами с большей скоростью подключения к сети.

РУП «Белтелеком» при этом стремится находить наиболее эффективные способы обслуживания клиентов, максимально сокращающие затраты времени, не требующие дополнительных усилий со стороны клиентов, ожидания в очереди и т.д., и исключающие появление возможных претензий.

С этой целью абоненту направляется предварительное письменное уведомление о дате смены тарифного плана, в большинстве случаев, с акционным сопровождением предоставления услуги.

При этом с целью исключения претензий абонентов организованы телефонные линии, по которым абонент может отказаться от предложения повышения скорости и остаться на прежнем тарифном плане, в том числе и после даты смены тарифного плана.

При данной схеме минимизируются в том числе нарекания абонентов о том, что им было доступно акционное предложение, но они не были проинформированы (пропустили извещение и т.д.).

Как правило, абоненты благодарят за предоставленную возможность и отсутствие необходимости личного обращения в сервисные центры».


Отметим, что в своем ответе компания не указала, за сколько дней до смены тарифа ими высылаются уведомления и почему абонентов переводят на более дорогие (после окончания акции) тарифы.

 
 
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