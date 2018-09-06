В Доме футбола состоялось заседание комитета по статусу и трансферам футболистов АБФФ, где было рассмотрено заявление ФК «Неман» Гродно к ФК «Динамо-Брест» в отношении выплаты компенсации за подготовку и обучение Павла Савицкого.



Фото: Станислав Коршунов, TUT.BY

Комитет вынес решение о частичном удовлетворении требования ФК «Неман» Гродно и обязал ФК «Динамо-Брест» выплатить 398 230 (триста девяносто восемь тысяч двести тридцать) долларов США, сообщается на сайте федерации .

Данная сумма подлежит оплате в течение 30 (тридцати) дней с момента вынесения решения.

Полузащитник Павел Савицкий подписал контракт с брестским «Динамо» в конце прошлого года. «Неман» потребовал от брестского клуба компенсацию в 600 тысяч долларов за 23-летнего игрока, ссылаясь на п. 4 ст. 22 «Регламента АБФФ по статусу и трансферам футболистов», который гласит:

«В качестве исключения из правила, предусмотренного пунктом 1.2 настоящей статьи, устанавливается, что, если профессиональный футбольный клуб предлагает футболисту-профессионалу до окончания спортивного сезона, в котором он достигает возраста 23 лет, заключить новый контракт на аналогичных или улучшенных финансовых условиях, а этот футболист-профессионал отказывается заключить предлагаемый новый контракт и переходит в новый профессиональный футбольный клуб в связи с истечением срока действия прежнего контракта, прежнему профессиональному футбольному клубу новый профессиональный футбольный клуб выплачивает компенсацию за подготовку и обучение данного футболиста в размере, установленном настоящим Регламентом».

Павлом Савицким интересовалось БАТЭ , но стороны не договорились. В июле судьба полузащитника в брестском «Динамо» висела на волоске , но в итоге он остался в команде.

В матче Лиги Европы против «Атромитоса» Савицкий оформил хет-трик и передал привет «Морским котикам» .

Павел Савицкий должен был сыграть в первом матче сборной Беларуси в Лиге Наций против Сан-Марино, но из-за повреждения его заменил Евгений Шикавка.