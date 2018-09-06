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Джаз, большие скорости и много еды. Три самых интересных события выходных в Гродно
Событие № 1 в предстоящие выходные — это, конечно,
Скоростное маневрирование
Где: площадка у ТЦ «Олд Сити», ул. Дубко.
Когда: 8 сентября, 13.00.
Билеты: вход свободный.
На площадке у ТЦ «Олд Сити» пройдет этап ежегодной республиканской акции «Спортсмены — за безопасность дорожного движения — 2018». Участники на соревнования приедут со всей Беларуси. Для зрителей организаторы приготовили конкурсы и ценные призы.
Фестиваль национальных блюд и напитков «Карто-fun»
Где: база отдыха «Привал».
Когда: 8 сентября.
Билеты: вход свободный.
Справки: 8 033 314−41−44.
На базе отдыха «Привал» пройдет очередной фестиваль национальных блюд и напитков «Карто-fun». В программе — различные конкурсы, спортивные состязания, семейные квесты и мастер-классы. Также будет организована дегустация белорусских блюд. Закончится кулинарный праздник салютом и концертом. К месту проведения фестиваля будут курсировать автобусы.
Джазовые вечера Jazz Stories
Где: Музей истории религии.
Когда: 9 сентября, 18.00.
Билеты: 10 рублей.
С 9 сентября во дворике Музея истории религии открывается ежемесячная воскресная музыкальная гостиная Jazz Stories. Это новый проект Александра Кравчука. Кроме музыки, гостей ждут горячие напитки и сладости.
Хороших выходных!
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Событие № 1 в предстоящие выходные - это, конечно, Lidbeer. Но если вы не собираетесь на праздник воды и хмеля, то и в Гродно можно найти развлечения на любой вкус. Мы...
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