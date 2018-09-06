﻿ Джаз, большие скорости и много еды. Три самых интересных события выходных в Гродно. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Джаз, большие скорости и много еды. Три самых интересных события выходных в Гродно

07.09.2018 14:33 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Событие № 1 в предстоящие выходные — это, конечно, Lidbeer. Но если вы не собираетесь на праздник в Лиду, то и в Гродно можно найти развлечения на любой вкус. Мы выбрали из афиши три самых крутых ивента.

Скоростное маневрирование


Где: площадка у ТЦ «Олд Сити», ул. Дубко.

Когда: 8 сентября, 13.00.

Билеты: вход свободный.

На площадке у ТЦ «Олд Сити» пройдет этап ежегодной республиканской акции «Спортсмены — за безопасность дорожного движения — 2018». Участники на соревнования приедут со всей Беларуси. Для зрителей организаторы приготовили конкурсы и ценные призы.

Фестиваль национальных блюд и напитков «Карто-fun»


Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Где: база отдыха «Привал».

Когда: 8 сентября.

Билеты: вход свободный.

Справки: 8 033 314−41−44.

На базе отдыха «Привал» пройдет очередной фестиваль национальных блюд и напитков «Карто-fun». В программе — различные конкурсы, спортивные состязания, семейные квесты и мастер-классы. Также будет организована дегустация белорусских блюд. Закончится кулинарный праздник салютом и концертом. К месту проведения фестиваля будут курсировать автобусы.

Джазовые вечера Jazz Stories


Где: Музей истории религии.

Когда: 9 сентября, 18.00.

Билеты: 10 рублей.

С 9 сентября во дворике Музея истории религии открывается ежемесячная воскресная музыкальная гостиная Jazz Stories. Это новый проект Александра Кравчука. Кроме музыки, гостей ждут горячие напитки и сладости.

Хороших выходных!

 
Теги: Гродно
 
 
Ссылка на источник 56
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Событие № 1 в предстоящие выходные - это, конечно, Lidbeer. Но если вы не собираетесь на праздник воды и хмеля, то и в Гродно можно найти развлечения на любой вкус. Мы...
 
Новости дня
Новости разные
 
Костюковчанка Галина Евдокимовна вырастила большущую тыкву и сделала из нее яблочно-тыквенный сок
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

06.09.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Ветки
Лоевский край
Mlife
Чырвоны Кастрычнiк
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Газета Праца
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
07.09.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Міёрскія навіны
Новости Полоцка
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Калiнкавiцкiя навiны
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика