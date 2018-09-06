Джаз, большие скорости и много еды. Три самых интересных события выходных в Гродно

Событие № 1 в предстоящие выходные — это, конечно, Lidbeer . Но если вы не собираетесь на праздник в Лиду, то и в Гродно можно найти развлечения на любой вкус. Мы выбрали из афиши три самых крутых ивента.

Скоростное маневрирование





Где: площадка у ТЦ «Олд Сити», ул. Дубко.

Когда: 8 сентября, 13.00.

Билеты: вход свободный.

На площадке у ТЦ «Олд Сити» пройдет этап ежегодной республиканской акции «Спортсмены — за безопасность дорожного движения — 2018». Участники на соревнования приедут со всей Беларуси. Для зрителей организаторы приготовили конкурсы и ценные призы.

Фестиваль национальных блюд и напитков «Карто-fun»



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Где: база отдыха «Привал».

Когда: 8 сентября.

Билеты: вход свободный.

Справки: 8 033 314−41−44.

На базе отдыха «Привал» пройдет очередной фестиваль национальных блюд и напитков «Карто-fun». В программе — различные конкурсы, спортивные состязания, семейные квесты и мастер-классы. Также будет организована дегустация белорусских блюд. Закончится кулинарный праздник салютом и концертом. К месту проведения фестиваля будут курсировать автобусы.

Джазовые вечера Jazz Stories





Где: Музей истории религии.

Когда: 9 сентября, 18.00.

Билеты: 10 рублей.

С 9 сентября во дворике Музея истории религии открывается ежемесячная воскресная музыкальная гостиная Jazz Stories. Это новый проект Александра Кравчука. Кроме музыки, гостей ждут горячие напитки и сладости.

Хороших выходных!