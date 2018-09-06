"Ем даже ночью и не толстею". Истории девушек с хорошей генетикой (их уже прозвали ведьмами)

Как вам идея забить на правило «не есть после шести», ужинать пастой «Болоньезе», а в полночь уплетать пирожные под просмотр сериала? Героини материала уверяют, что благодаря хорошей генетике могут позволить себе все из перечисленного. Они не ходят в тренажерные залы, едят в любое время суток и при этом остаются суперстройными. GO.TUT.BY задался вопросом: а это вообще возможно?

«Подружки в шутку говорят: „Да ты вообще дрыщ!“»

Александре Король 27 лет. При росте 182 сантиметра она весит 60 килограмм. Говорит, что показатель на весах не менялся с 19 лет.

— У нас в роду все стройные. Проблемные моменты проявляются только, если человек совсем уж расслабляется, — уверяет Александра. — Недавно я родила дочь и уже вижу: она абсолютная копия меня — худющая до невозможности.



Источник: личный архив Александры Король

После рождения ребенка девушка весила больше, чем обычно — но 19 из 25 набранных кг ушли без каких-либо усилий.

— У меня был адаптационный период, думала, за что браться и как нужно вести себя молодой маме. Совершенно не было времени на то, чтобы переживать о себе и собственной фигуре. Взвесившись, увидела, что стала почти на 20 кг меньше. Подружки до сих пор в шутку говорят: «Да ты вообще дрыщ!». Удивляются, что сейчас я выгляжу худее, чем в студенчестве.

Александра никогда не ограничивала себя в любимых продуктах. Единственным исключением стали три месяца после рождения дочки.

— Боялась, чтобы у ребенка не проявилась аллергия. На три месяца отказалась от конфет и шоколада. Зато ела каши, овощи, батон с маслом и сыром. В общем, все жирное из рациона никуда не делось, — смеется девушка. — Я кормила грудью два года и два месяца. И, по моему опыту, это тот еще жиросжигатель. В этот период женщины тратят очень много сил и энергии. Поэтому и есть хочется постоянно. Могла заглянуть ночью в холодильник, открыть банку со сгущенкой и наяривать ложками.

Александра в шутку говорит, что, возможно, когда-нибудь и задумается о диетах, но в далеком будущем.

— Сейчас мой рацион выглядит следующим образом. На завтрак — молочная каша с чайком, вареньем, булочкой или тортиком. На обед — суп с мясом, а на ужин люблю съесть пасту или картошечку с мясным.

Сладости — обязательный перекус в течение дня.

— Обожаю уплетать сладкое вечером под просмотр фильма, — признается собеседница. — Я сама часто делаю выпечку, а если нет настроения, то покупаю пломбир, шоколадки или эклеры. Вчера муж принес семь пирожных, и я сразу же съела половину. Когда-мне хочется вкусненького, не смотрю на часы.

27-летняя белоруска говорит, что благодаря хорошей генетике не знает, что такое вздутый или дряблый живот.

— Даже когда плотно поем, живот остается плоским. После родов тоже не осталось каких-то проблемных следов. Тут, конечно, надо сказать спасибо маме и хорошим генам.

В расписании Саши в графе спорт пока стоит прочерк.

— Задумываюсь, что надо бы подкачать грудь или начать ходить в бассейн, но пока что лень. В последний раз регулярные физические нагрузки были у меня в универе. Дважды в неделю ходила на шейпинг, а потом все как-то оборвалось.

При этом Александра Король иногда задумывается об идеалах и осознает: есть, к чему стремиться.

— Не так много мудрых представительниц женского пола, которые полностью принимают себя. Смотришь в инстаграме на всяких фитоняшек и думаешь: да я тоже так смогу!

На вопрос, есть ли страх, что однажды сказка закончится и придется подсчитывать калории, Александра отвечает:

— Возможно, в будущем перейду на правильное питание. Хотя мама говорит, что в 32 года после рождения третьего ребенка у нее была талия 66 см, как у меня сегодня. Кажется, можно не париться.

«Плотного обеда мне хватает на два часа. Потом снова хочу есть»

Специалист по работе с клиентам Анна Полякова с юмором говорит, что всегда считала себя самой худой в мире:

— Думала, что худее меня не бывает. Старшая сестра как-то предложила провести эксперимент. Принесла на примерку свою рубашку, которую носила после рождения второго ребенка. И эта рубашка на мне еле-еле застегнулась. В общем, у нас в семье все очень стройные, — смеется девушка.

В детстве окружающие никогда не забывали намекнуть Ане на излишнюю худобу.

— Мама очень переживала по этому поводу. Люди почему-то не указывают пальцем на полных детей, иногда даже делают им комплименты, хотя ожирение — это ведь проблема. А вот худым постоянно говорят: «Боже-боже! Почему тебя не кормят?».



Источник: личный архив Анны Поляковой

Сегодня Анна полностью довольна своей фигурой. Она не ограничивает себя в еде, приносит на работу несколько контейнеров и, как сама признается, может есть круглыми сутками.

— Плотного обеда мне хватает на полтора-два часа. Потом снова хочу есть. И делаю это вне зависимости от времени на часах. Мой парень шутил: «А так сразу не скажешь, что кормить тебя дороже, чем одевать». Я никогда не следовала правилам в духе «не есть после шести». И не в курсе, что такое тяжесть в животе или изжога.

Девушка отмечает, что еда в ее понимании делится только на вкусную и невкусную.

— Я не знаю, что такое быстрые и медленные углеводы. Нет необходимости в это вникать. Спокойно ем шоколадные тортики, офисные печеньки и мороженое. Когда за обедом коллеги обсуждают модные тенденции ЗОЖ, я просто выпадаю, потому что ничего в этом не смыслю.

На завтрак Анна Полякова обычно съедает овсянку на воде — привычка из детства.

— Я ненавижу молоко и только из этих соображений варю кашу на воде. К овсянке обязательно добавляю бутерброды с полендвицей или кусок мяса. На обед ем гарнир, салат, курицу, свинину или говядину. Не запариваюсь насчет раздельного питания. Вся еда у меня хорошо усваивается. А на поздний ужин могу съесть тарелку пасты «Болоньезе» и чувствовать себя прекрасно.



Источник: личный архив Анны Поляковой

В графике Анны есть поддерживающие физические нагрузки: пару лет назад это были танцы, теперь — большой теннис.

— Спорт помогает переключиться после умственной работы. Примерно раз в неделю играю в теннис для эмоциональной разрядки, развития выносливости и укрепления мышечного тонуса.

Собеседница затрудняется ответить на вопрос, какой у нее вес сегодня:

— Я не ходила в поликлинику уже лет восемь, поэтому и не было повода взвеситься, — смеется Аня. — Но до сих пор влажу в облегающие джинсы, которые купила в 20 лет, а сейчас мне 27.

Подруги в шутку называют ее ведьмой и говорят, что однажды такое счастье должно прекратиться.

— Некоторые угрожают, что в один прекрасный день все съеденное вылезет наружу и я вдруг стану весить 120 кг. Недавно в компании мы играли в игру, где надо было указать свою суперсилу. Легко догадаться, что моя была — «кушать и не толстеть».

«Завтракаю бутербродами с Nutella или яичницей с ветчиной»

Маркетолог и свадебный координатор Алена Утлик фигурой пошла в папу: он тоже высокий, худой и всю жизнь ест то, что хочет.

— В детстве я даже комплексовала. И дети, и взрослые постоянно спрашивали: «Ты почему такая худая? Тебя что, не кормят?». Мне внушили, что худоба — это недостаток. И только с возрастом поняла, что это мое преимущество.

Алена отмечает, что быть стройной не значит быть бесформенной и плоской.

— Мое тело сложено пропорционально. Я вешу 49 кг при росте 173 см. На месте и грудь, и попа, и талия, — говорит девушка. — Раньше я задумывалась о женских канонах красоты, хотя все так неоднозначно. Например, мой эталон — это Кира Найтли. У нее нет пышных форм, но эта актриса, по моему мнению, все равно сексуальная женщина.

В меню героини встречается все, что пожелает организм.

— Я спокойно могу позавтракать тремя бутербродами с Nutella или яичницей с ветчиной. Стараюсь ограничивать только фастфуд, пиццу, кока-колу, но не потому что эти продукты вредят фигуре, а потому что это плохо для здоровья и состояния кожи.

Готовит Алена в основном дома. И часто делает два варианта блюд — одни, более полезные и «правильные», для мужа, который вынужден фильтровать рацион, а вторые — для себя и для души.

— Муж старается питаться правильно — в силу своей комплекции не может позволить все то же, что и я. Обычно я готовлю что-то универсальное для нас обоих, а потом добавляю себе бекон или запеченные грибы с сыром.

Алена любит вечерние перекусы и не собирается от них отказываться:

— В пол 11 вечера мы укладываем ребенка спать, и у меня начинается жор. Набираю в тарелку сэндвичи с багетом и мясом, сладости или чизбургер и иду смотреть сериалы, — улыбается девушка.

28-летняя белоруска иногда занимается спортом дома. Никаких изнурительных занятий в зале под руководством жесткого тренера.

— Мне достаточно стандартных приседаний и выпадов, чтобы подкачать ягодицы. После родов нашла комплекс в интернете и занимаюсь по нему через день.

После рождения малыша тело молодой мамы не трансформировалось:

— Единственное изменение, и то, положительное: у меня выросла грудь. В остальном все осталось, как и прежде. К счастью, стройное тело даровано мне природой, — говорит девушка.

Реакцию подруг на ее комплекцию Алена описывает так:

— В шутку девочки называют меня ведьмой. Говорят, что внутри встроен ядерный реактор, который все сжигает. В основном подруги вынуждены себя ограничивать в еде. Может, у них и закрадывается зависть, но я этого не вижу.

На вопрос, полностью ли ее устраивает собственная фигура, Алена отвечает:

— Наверное, да. Хотя детский комплекс и желание поправиться никуда не делись. Со временем поняла, что набирать жировую массу нет смысла. А вот подкачаться, может, и не помешает.

Фото: из личного архива героини Комментарий врача-диетолога Ольги Авчинниковой. — Какую категорию людей можно назвать «метаболическими везунчиками»? — Портрет «метаболического везунчика» следующий — это молодой человек с высоким процентом мышечной ткани, занимающийся спортом. Он может съедать больше и не поправляться. — От чего зависит величина базового метаболизма? — Во-первых, от возраста (чем моложе человек, тем он выше), пола (у мужчин интенсивность метаболизма на 10% выше), степени физической активности и выработки гормонов щитовидной железы. Плюс от индивидуальных особенностей: роста, веса, степени развития мускулатуры (чем выше процент мышечной ткани, тем больше организм будет сжигать, находясь даже в состоянии покоя). Наконец, усвоение пищи зависит и от типа бактерий, заселяющих наш кишечник. Известно, что микрофлора у людей со значительным избытком массы тела отличается от таковой у людей с нормальной массой тела. Что касается наследственности, то за склонность к набору веса отвечает чаще не один конкретный ген, а их комбинация. И насколько проявится предрасположенность к избыточному весу, зависит также от факторов окружающей среды (питания, физической активность и т.д.). Ольга отмечает, что сказка «есть, игнорировать спорт и не толстеть» не может продолжаться вечно: — С возрастом количество мышечной ткани, а, следовательно, и уровень метаболизма снижаются. Нормы потребления калорий у пожилых людей меньше, чем у молодых. Если в зрелом возрасте съедать такое же количество еды, то есть вероятность набрать вес. Да и сохранять привлекательное тело долгие годы без физической активности не получится. По рекомендациям ВОЗ, для того, чтобы быть здоровым, необходимо внести в недельный график минимум 150 минут аэробной активности, две силовые тренировки (если нет противопоказаний) плюс проходить не менее 10 тысяч шагов в день.