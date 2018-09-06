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Цифра дня. Как выглядит недостижимая восточная мечта Лукашенко

07.09.2018 14:25 — Разное | UDF  
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Фото: БЕЛТА
Тот момент, когда международные встречи главы государства вызывают ощущение дежавю.

Встречаясь в пятницу с влиятельным иранским политиком, председателем Собрания исламского совета Ирана Али Лариджани, руководитель Беларуси поставил амбициозную задачу.

– Я убежден, что по итогам вашего визита можно будет однозначно сказать, что наши отношения поднялись на более высокий уровень. У нас с вами блестящие политические отношения. Но, увы, экономика желает быть лучше. Торгово-экономические отношения должны быть на более высоком уровне, – заметил Александр Лукашенко, сообщает БЕЛТА.

Глава Беларуси заявил, что товарооборот между Беларусью и Ираном в будущем должен составить 1 миллиард долларов.

Все бы ничего, если бы эта цифра не звучала в ходе встреч с иранскими коллегами уже на протяжении многих лет.

Например, еще в феврале 2009 года экономические власти Беларуси и Ирана заявили о возможности довести взаимный товарооборот до 1 миллиарда долларов.

Однако спустя шесть лет товарооборот между странами не только не достиг желаемых объемов, но и снизился в сравнении с 2008-м на 10 миллионов долларов.

В 2014 году товарооборот Беларуси и Ирана едва достиг отметки около 100 миллионов долларов. В то время даже сдержанный министр иностранных дел Владимир Макей жаловался на невысокий товарооборот между двумя странами, отмечая, что «обе страны не до конца используют двустороннее сотрудничество».

В 2015 году, готовясь к визиту в Иран, глава государства вновь вспомнил о больших планах. По его словам, несмотря на западные санкции, «мы можем показать образец сотрудничества государств».

Тем не менее, этого не произошло – на сентябрьской встрече с иранским представителем Александр Лукашенко был вынужден констатировать: большая персидская мечта по-прежнему остается недостижимой.

– Даже товарооборот в 300-400 миллионов долларов – это мизер для потенциала двух стран. Мы должны иметь миллиардный товарооборот, – сказал свой привычный тезис Лукашенко, отметив при этом «блестящие» политические отношения с руководством Ирана.

Во всей этой истории интересен лишь один вопрос: почему Беларусь с таким завидным упрямством налаживает экономические отношения с экзотической и далекой страной, когда товарооборот с условной Польшей уже превышает иранский минимум в пять раз? Видимо, это как раз тот момент, когда о вкусах не спорят.

 
 
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Тот момент, когда международные встречи главы государства вызывают ощущение дежавю.
 
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