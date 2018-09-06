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К акции «Букет добра» присоединились школьники из 33 населенных пунктов

07.09.2018 14:52 — Разное | Аргументы и факты  
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К акции «Букет добра» присоединились школьники из 33 населенных пунктов
Фото из открытых источников

В 2018 году Фонд «Шанс» во второй раз провел благотворительную акцию «Букет добра» накануне Дня знаний. Смысл акции заключается в том, чтобы подарить 1 общий букет от всего класса учителю в День знаний, а деньги, не потраченные на остальные цветы, перевести на лечение подопечных фонда.

В этом году к акции присоединились школьники из 33 населенных пунктов Беларуси: Барановичей, п. Бацевичи, Бобруйска, Борисова, Бреста, Витебска, Воложина, Гродно, Гомеля, Дзержинска, п. Дружный, Жодино, а.г. Колодищи, а.г. Кадино, г.п. Лиозно, а.г. Лучники, Марьиной Горки, Минска, Могилева, Молодечно, Новополоцка, п. Озеречье, а.г. Першаи,  Пинска, Постав, п. Прилуки, а.г. Радошковичи, Светлогорска, Сморгони, Слуцка, Солигорска, Старых Дорог и г.п. Чисть. Всего в акции приняло участие более 5 000 учащихся из 90 учреждений образования Беларуси. На благотворительный счет Фонда «Шанс» за время проведения акции поступило более 35 000 рублей. Все средства, собранные в рамках акции «Букет добра», будут направлены на оплату лечения Максима Третьякова.

К акции «Букет добра» присоединились школьники из 33 населенных пунктов
 

Фонд «Шанс» благодарит всех, кто присоединился к акции:

«Дорогие ребята, родители и учителя!

Спасибо вам за участие в благотворительной акции «Букет добра»! В течение нескольких недель мы увидели так много неравнодушных и сочувствующих родителей, невероятно добрых и чутких школьников, а также удивительных педагогов, стремящихся научить детей самому главному – быть внимательными к окружающим и всегда помнить о том, что рядом с нами есть люди, нуждающиеся в помощи и поддержке. Спасибо вам за то, что в такой радостный и праздничный день, День знаний, вы вспомнили о детях, которые не смогли пойти в школу из-за тяжелых заболеваний. Ваша помощь – это шаг на пути к выздоровлению больного ребенка, подопечного Фонда «Шанс». Спасибо вам!» 

Добрая традиция

Идея акции зародилась более 5 лет назад в России благодаря школьному учителю, а в прошлом году подобную акцию инициировали благотворители фонда – дети и родители Гимназии №12 г. Минска. Они рассказали о своем намерении прийти на линейку с одним букетом от всего класса, а деньги, не потраченные на остальные букеты, перевести на лечение подопечных фонда. В свою очередь «Шанс» предложил присоединиться к акции всем желающим.

Самым важным условием участия в акции обозначили добровольность и согласие всех трех сторон – учителей, школьников и родителей. Фонд не просил отказаться от прекрасной школьной традиции дарить цветы учителю, а предложил ее сделать еще лучше и добрее.

«Дорогие участники акции, мы также хотим поблагодарить вас за теплые слова в адрес фонда и искренние пожелания скорейшего выздоровления нашим подопечным. Спасибо вам за письма, в которых вы делитесь с нами своими эмоциями и мыслями:

«Гордимся, что приняли участие в такой благородной акции. Надеемся, что благодаря и нашему скромному вкладу будет спасена чья-то жизнь. Ведь ШАНС на выздоровление должен быть у каждого!» Школа №12  г. Слуцка , 7"А" класс.

«Дети, родители и педагог были очень рады принять участие в этой акции и подарить нуждающимся от себя хоть капельку надежды и заботы.  Спасибо вам, что объединяете неравнодушные сердца в благородном деле!» Чистинская средняя школа, 3 «А» класс.


К акции «Букет добра» присоединились школьники из 33 населенных пунктов
 

«Пишут вам ученики 6"В" класса школы № 207 г. Минска - радостные, довольные, счастливые! Оказывается, делать добрые дела очень приятно, а тем более всем вместе.  Огромное спасибо коллективу Фонда «Шанс» и низкий вам поклон за вашу работу. Надеюсь, в следующем году нас будет еще больше».

«Спасибо за замечательную идею, жаль, что мы не знали о ней раньше.  Наши дети с радостью ее поддержали акцию, некоторые принесли даже карманные деньги. Мы искренне желаем всем вашим подопечным выздоравливать и поскорее возвращаться в школу». Родители 7 «А» класса. 

«Добрый день, уважаемые сотрудники фонда "Шанс"! Спасибо вам за возможность быть причастными к живому доброму делу!  Сил и крепкого здоровья желаем вам, вашим подопечным и вашим благотворителям! С благодарностью и уважением, гимназисты, педагоги и родители из Гимназии №1 г. Борисова».

«Наши дети с нетерпением ждали 1 сентября, и не только потому, что соскучились по школе.

В прошлом году мы также принимали участие в акции. На уроке знаний классный руководитель объяснила, что это за акция и как важно оказывать помощь. И в этом году наши дети осознанно, с пониманием того, что они делают добро, с удовольствием пришли на линейку с флажками «Букет добра», прихватив с собой флажки с прошлой акции. Будем творить добро вместе. Ваш 3 "Г" класс!». Гимназия №3 г. Барановичи.

 
Теги: Брест, Витебск
 
 
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На благотворительный счет Фонда «Шанс» за время проведения акции поступило более 35 000 рублей. Все средства, собранные в рамках акции «Букет добра», будут...
 
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