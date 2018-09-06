"Maserati, Джили и еще 55 авто попроще". Новый каршеринговый сервис презентовал свои услуги в Минске

Скоростную Maserati и еще 55 авто попроще предложит минским клиентам служба каршеринга (сервис с поминутной, или посуточной арендой автомобилей) Anytime из Москвы, которая появилась в белорусской столице после ребрендинга Drivetime , запустившегося у нас первыми летом 2017 года.





Каршеринг Anytime заменил Drivetime еще 16 августа. На пользователях сервиса это никак не отразилось, разве что им пришлось обновить в телефоне мобильное приложение и дальше арендовать авто, которых по заверению компании появилось больше, чем при запуске.





А вот официальное открытие и презентация службы прошла сегодня, 7 сентября. На мероприятие прибыл итальянский финансист Винченцо Трани, основатель Mikro Kapital Group, которой принадлежит бренд. Anytime будет развивать каршеринг в странах СНГ, а Беларусь стала первым после России рынком для инвестиций Mikro Kapital в каршеринг.

Каршеринг Anytime был создан в 2012 году в Москве. В 2018 году его приобрела компания Mikro Kapital Grou, которой также принадлежит российский каршеринговый бренд «Делимобиль» и «Делисамокат». Парк каршеринговых автомобилей под управлением компаний, входящих в Mikro Kapital Group, превышает 4000 автомобилей.

В Минске со старта проекта клиентам доступны для аренды 55 автомобилей. Пользователям предлагают новые VW Polo улучшенной комплектации, которых в сервисе большинство, а также несколько Geely Emgrand 7 белорусского производства. В ближайший месяц ожидается поставка еще 50 машин.





— Автопарка явно недостаточно для такого города, как Минск. И поэтому уже к концу года количество автомобилей, доступных для аренды, будет увеличено до 200, а в течение трех лет мы планируем расширить автопарк до 1000 машин. В целом мы хотим инвестировать до $ 20 млн в развитие каршеринга в Беларуси в ближайшие пять лет, — рассказал Винченцо Трани.

Каршеринговые авто Anytime смогут взять автомобилисты помоложе: минимальный возраст пользования сервисом уменьшен с 21 года до 19 лет. В Беларуси компания вводит прозрачные тарифы, которые ограничивают максимальную сумму ущерба для пользователя в случае ДТП на уровне до 500 белорусских рублей.





В настоящий момент сервисом можно пользоваться на всей территории страны, однако завершить аренду надо в пределах МКАД, Уручья, Боровлян или в аэропорту. В планах Anytime также запуск сервиса в других крупных городах Беларуси — 2019 году каршеринг придет в один из областных центров.

Основатель Mikro Kapital Group Винченцо Трани рассказал AUTO.TUT.BY, что не боится заходить на рынок Беларуси, так как понимает и знает его возможности.

— Беларусь и Минск были выбраны в качестве первого рынка после России для инвестиций в каршеринг после тщательного анализа, а также потому, что я всегда верил в потенциал Беларуси в стратегическом и географическом отношениях. К тому же наша компания инвестирует в белорусский рынок с 2009 года.

Предприниматель отметил, что в Беларуси есть учреждения и представители власти, которые выслушали предложения о каршеринге и позволили представить проект.

— Наша группа имеет семь офисов в Беларуси и теперь, с запуском каршеринга Anytime в Минске, у нас появился 8 офис в республике. Весь персонал офиса в Минске — это граждане Беларуси. Когда мы заключили партнерство с компанией Drivetime, в ней работало всего несколько человек, сегодня в компании более 20 сотрудников, и мы надеемся, что в скором времени мы сможем увеличить штат до 50 сотрудников, для поддержания роста компании.

Кстати, генеральным директором Anytime в Беларуси остается Иван Дылевич, ранее возглавлявший Drivetime. Контроль над деятельностью компании будет осуществлять наблюдательный Совет, куда войдут представители Mikro Kapital Group.

Винченцо Трани проинформировал, что запланированы некоторые интересные бонусы для клиентов сервиса, например, в ближайшее время самые лояльные пользователи Anytime получат приглашения сесть за руль скоростного Maserati.

— Также мы будем отслеживать потребности наших клиентов, чтобы как можно скорее найти правильную стратегию для реализации. Например, в России в этом году запущен каршеринг электросамокатов. В настоящее время мы оцениваем возможности запуска сервиса в разных городах, в том числе и в Минске.

Бизнесмен сказал, что ожидает от каршеринга в Беларуси отличных результатов и хорошего отклика от автомобилистов.

— Потому что это современный продукт, который позволяет в любое время каждому иметь доступ к множеству автомобилей с помощью смартфона.