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Марадона возглавил клуб в Мексике, «Динамо» проверяет информацию
07.09.2018 15:05 — Разное | Ежедневник
Как заявила пресс-секретарь белорусской команды Ольга Хижинкова, брестское «Динамо» проверяет информацию о том, что председатель правления клуба Диего Марадона перешел на работу в мексиканский «Дорадос де Синалоа».
Легендарный аргентинский футболист, а ныне председатель правления брестского "Динамо" Диего Марадона может перебраться в чемпионат Мексики. Об этом сообщает корреспондент TyC Sports Мартин Аревало. Речь о клубе "Дорадос де Синалоа" из второй по силе мексиканской лиги, пишет
Напромним, Марадона стал председателем правления брестчан в середине мая. Контракт был подписан на три года. Предполагалось, что аргентинец займется вопросами стратегического развития клуба и будет помогать его структурным подразделениям. Также Марадона обещал щедро вложиться в проект "Динамо" и потратить солидную сумму на трансферы.
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Как заявила пресс-секретарь белорусской команды Ольга Хижинкова, брестское «Динамо» проверяет информацию о том, что председатель правления клуба Диего Марадона...
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