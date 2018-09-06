Марадона возглавил клуб в Мексике, «Динамо» проверяет информацию





Как заявила пресс-секретарь белорусской команды Ольга Хижинкова, брестское «Динамо» проверяет информацию о том, что председатель правления клуба Диего Марадона перешел на работу в мексиканский «Дорадос де Синалоа».

Легендарный аргентинский футболист, а ныне председатель правления брестского "Динамо" Диего Марадона может перебраться в чемпионат Мексики. Об этом сообщает корреспондент TyC Sports Мартин Аревало. Речь о клубе "Дорадос де Синалоа" из второй по силе мексиканской лиги, пишет pressball.by .

Напромним, Марадона стал председателем правления брестчан в середине мая. Контракт был подписан на три года. Предполагалось, что аргентинец займется вопросами стратегического развития клуба и будет помогать его структурным подразделениям. Также Марадона обещал щедро вложиться в проект "Динамо" и потратить солидную сумму на трансферы.