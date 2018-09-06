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Китай успешно вывел на орбиту спутник для океанологических наблюдений
Новости Китая. Пуск ракеты-носителя состоялся на космодроме Тайюань в провинции Шаньси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Срок службы спутника составляет 5 лет. На протяжении этого времени он будет фиксировать изменения цвета и температуры морской воды, состояние окружающей среды, а также уровень загрязнения.
Этот аппарат стал первым в новой серии спутников собственной разработки Китая для ведения наблюдений за морями, океанами и изменениями климата.
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Новости Китая. Пуск ракеты-носителя состоялся на космодроме Тайюань в провинции Шаньси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Срок службы спутника...
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