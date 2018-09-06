Китай успешно вывел на орбиту спутник для океанологических наблюдений

Новости Китая. Пуск ракеты-носителя состоялся на космодроме Тайюань в провинции Шаньси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Срок службы спутника составляет 5 лет. На протяжении этого времени он будет фиксировать изменения цвета и температуры морской воды, состояние окружающей среды, а также уровень загрязнения.

Этот аппарат стал первым в новой серии спутников собственной разработки Китая для ведения наблюдений за морями, океанами и изменениями климата.