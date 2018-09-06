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Власти Японии выделят 9 млрд долларов на ликвидацию последствий стихийных бедствий
Новости Японии. Синдзо Абэ представит проект бюджета на оставшийся финансовый год во время внеочередной сессии парламента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В первую очередь, средства пойдут на восстановление острова Хоккайдо после сильнейшего землетрясения, на ремонт дамб, разрушенных наводнениями, и установку кондиционеров в школах, чтобы избежать риска смертей из-за аномальной жары.
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Новости Японии. Синдзо Абэ представит проект бюджета на оставшийся финансовый год во время внеочередной сессии парламента, сообщили в программе Новости «24 часа»...
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