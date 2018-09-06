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В Индии автобус упал в ущелье: 5 человек погибли, более 20 получили травмы
Новости Индии. Автобус упал в ущелье в индийском штате Уттаракханд, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В результате инцидента погибли, по меньшей мере, 5 человек. Более 20 получили различные травмы.
Всех пострадавших доставили в ближайшие больницы.
По мнению правоохранителей, авария произошла из-за того, что водитель не справился с управлением на трудном участке дороги. Однако причины ДТП еще только предстоит выяснить. На месте продолжают работать полицейские.
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Новости Индии. Автобус упал в ущелье в индийском штате Уттаракханд, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В результате инцидента погибли, по меньшей мере, 5...
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