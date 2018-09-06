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В Минске на Бобруйской столкнулись МАЗ и мотоциклист на Honda
Новости Беларуси. В Минске 6 сентября около одиннадцати вечера автобус МАЗ сбил мотоциклиста.
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В ДТП пострадал водитель двухколёсного транспортного средства. У мужчины закрытая ЧМТ средней степени, сотрясение головного мозга, закрытый перелом левой лопатки. Пострадавший госпитализирован.
В конце лета 2018 года мотоциклист врезался в Renault Clio и сломал руку.
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Новости Беларуси. В Минске 6 сентября около одиннадцати вечера автобус МАЗ сбил мотоциклиста. Как сообщает ГУВД Мингорисполкома, авария произошла на...
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