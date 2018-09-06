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Долги наши тяжкие и рост ЗВР. Ежегодно Беларусь вынуждена занимать 1,5-2 миллиарда долларов

07.09.2018 15:12 — Разное | Партизан  
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ЗВР растут недостаточными темпами, чтобы справиться с внешним долгом самостоятельно. В ближайшие лет пять-шесть Беларуси придется переодалживать как минимум 1,5-2 миллиардов долларов на рефинансирование внешнего долга: собственными силами стране не справиться.

Долги наши тяжкие и рост ЗВР. Ежегодно Беларусь вынуждена занимать 1,5-2 миллиарда долларов
Об этом «Белорусскому партизану» рассказал старший аналитик Альпари Вадим Иосуб.

- Собственно говоря, рост ЗВР – хороший повод порадоваться. Рост золотовалютных резервов приятен и полезен сам по себе, но вдвойне полезно, если это происходит, в том числе. за счет покупки Нацбанком валюты на торгах, а не за счет новых займов.

- «Белорусские новости» сообщают, что в первом полугодии таинственные безвозмездные поступления консолидированного бюджета составили 937,3 млн рублей. Эти поступления сыграли свою роль в росте ЗВР?

- Честно скажу, я не понимаю, что это за статья бюджета, что она означает фактически. Предполагаю, что бы это ни было – никакого отношения к ЗВР эта статья не имеет.
Нацбанк дает довольно подробный и прозрачный отчет относительно того, за счет чего увеличиваются ЗВР и на что тратятся. В августе ЗВР выросли на 216,2 миллиона долларов, в том числе за счет покупки иностранной валюты на торгах, поступлений иностранной валюты в бюджет (среди них - поступления от взимания экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты), поступления средств от продажи на внутреннем рынке Национальным банком и Министерством финансов облигаций, номинированных в иностранной валюте. Вот основные источники поступления валюты.

- Но ведь именно на золотовалютные запасы ложится основной груз по выплате внешнего долга?..

- На самом деле золотовалютные резервы – не  статический запас, из которого можно постоянно черпать деньги и погашать внешний долг; идет постоянный отток и постоянный приток денег, мы регулярно что-то отдаем и что-то  одалживаем – на внутреннем рынке Нацбанк и Минфин  регулярно размещают облигации. Это не означает, что у нас есть фиксированные 7,2 миллиарда долларов, которые мы скоро полностью потратим на внешний долг.
Правительство имеет планы по рефинансированию долга, по новым заимствованиям. Ясно, что существуют определенные сложности, например, с двумя последними траншами ЕФСР, с выделением миллиардного госкредита со стороны России. Речь не идет о том, что мы зафиксировали ЗВР на конкретной сумме, и теперь будем наблюдать, как он тает на возврат долга; притоки все-таки есть, и они даже позволяют резервам потихоньку расти.

- ЗВР растут – знак хороший. Тогда зачем Минску просить у России еще 1.4 миллиарда долларов?

- Потому что ЗВР растут недостаточными темпами, чтобы справиться с внешним долгом самостоятельно. Согласно стратегии по обслуживанию внешнего долга, ежегодно до 2024 года на обслуживание и возврат внешних долгов Беларусь будет тратить от 3,5 до 4 миллиардов долларов. За счет собственных средств планировалось погашать половину задолженности, соответственно, вторую половину долгов предполагалось рефинансировать. Несмотря на то, что существуют собственные источники пополнения резервов, в ближайшие лет пять-шесть надо переодалживать ежегодно как минимум 1,5-2 миллиардов долларов. Поэтому потребность в заемных средствах никуда не делась.

- Россия настроена закрыть схему «перетаможки» нефтепродуктов. Насколько это усложнит положение Беларуси?

- Закрытие «перетаможки» действительно усложняет наше положение, потому что одним из важнейших источников пополнения ЗВР типа за счет «собственных средств» - как раз экспортная пошлина на нефть и нефтепродукты. Недополученные от экспортных пошлин средства придется восполнять за счет иных, заемных источников. И доля погашения внешнего долга за счет собственных средств просто сократится.



 
Теги: Курсы валют, Минск
 
 
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ЗВР растут недостаточными темпами, чтобы справиться с внешним долгом самостоятельно. В ближайшие лет пять-шесть Беларуси придется переодалживать как минимум 1,5-2...
 
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