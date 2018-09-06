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Пушилин стал исполняющим обязанности главы «ДНР»

07.09.2018 15:03 — Разное | Партизан  
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Временно исполняющим обязанности главы самопровозглашенной Донецкой народной республики избран председатель народного совета республики Денис Пушилин, сообщает nn.by

Решение было принято на пленарном заседании совета, сообщает Донецкое агентство новостей. Одновременно совет утвердил дату проведения выборов главы республики и депутатов народного совета — 11 ноября. На ту же дату назначены выборы в самопровозглашенной «ЛНР».


 
Теги: Новости
 
 
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Временно исполняющим обязанности главы самопровозглашенной Донецкой народной республики избран председатель народного совета республики Денис Пушилин,...
 
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