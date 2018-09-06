Международные профсоюзы просят ЕС повлиять на белорусские власти, чтобы суд «пересмотрел» дело РЭП









Письмо к представителю ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерике Могерини





Суд Советского района Минска приговорил руководителей профсоюза РЭП Геннадия Федынича и Игоря Комлика к 4 годам ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа, признав их виновными в неуплате налогов в особо крупном размере.





Письмо опубликовано на сайте Европейского профсоюза IndustriALL. В нем профсоюзы называют недавно осужденных руководителей белорусского независимого профсоюза РЭП Геннадия Федынича и Игоря Комлика политзаключенными и просят представительницу ЕС повлиять на белорусские власти в вопросе «пересмотра» приговора Федыничу и Комлику.





Профсоюзы IndustriALL, ITUC, industriAll Europe и ETUC считают, что решение суда было политически мотивированным.





«Мы считаем, что это судебное решение направлено на оказание давления на руководство профсоюза, чтобы подорвать деятельность профсоюза и сделать невозможным его активное участие в жизни общества. Таким образом, приговор, вынесенный судом против Геннадия Федынича и Игоря Комлика, является нарушением прав человека и свободы ассоциаций, нарушением национального законодательства и международных обязательств Беларуси», – говорится в письме.





Суд по «делу РЭП» начался 30 июля. Геннадия Федынича и Игоря Комлика обвиняли в «уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере» (ч. 2 ст. 243 Уголовного кодекса Беларуси).





За время следствия, которое длилось почти год, Департамент финансовых расследований Комитета государственного контроля опросил около 800 свидетелей.



