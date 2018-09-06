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В Могилеве ждет суда рабовладелец

07.09.2018 14:45 — Разное | Партизан  
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Мужчина заставлял своих жертв сидеть в инвалидных колясках на улице и держать плакаты с призывами о помощи.

В Могилеве ждет суда рабовладелец
Иллюстративное фото
Уголовное дело в отношении организатора попрошайнического бизнеса передано прокурору для направления в суд, сообщила официальный представитель УСК по Могилевской области Оксана Соленюк, сообщает Sputnik
Житель Могилева обвиняется сразу по нескольким статьям — торговля людьми, использование рабского труда и вымогательство.

По версии следствия, 24-летний мужчина искал людей, которые находятся в тяжелом материальном положении, предлагал им работу в строительной сфере. Потом перевозил в другие города, где, применяя насилие, заставлял их просить милостыню в общественных местах. Для убедительности своих жертв обеспечивал инвалидными колясками, плакатами с призывами о помощи. Все полученные деньги забирал себе.



"С января 2017 года по апрель 2018 года он получил доход в размере более 47 тысяч рублей", — уточнили в СК. Следствию известно о восьми жертвах обвиняемого.

Кроме того, одна из потерпевших хотела уйти от "рабовладельца". Но он ее не отпускал: применял насилие и требовал передать ему выкуп — 1000 долларов — за ее свободу.

Следственный комитет завершил проверку по данному уголовному делу и уже направил его в прокуратуру.

Мера пресечения, ранее примененная к обвиняемому, остается прежней — заключение под стражу.


 
Теги: Могилев
 
 
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Мужчина заставлял своих жертв сидеть в инвалидных колясках на улице и держать плакаты с призывами о помощи.
 
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