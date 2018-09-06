Редкий случай: язык женщины покрылся чёрными «волосами»

История опубликована в New England Journal of Medicine, кратко о ней пишет CNN.





Несмотря на название этого необычного состояния («черный волосатый язык») — на языке появляются вовсе не волосы. Сосочки на языке, которые обычно в длину не превышают одного миллиметра, могут вырасти до 12−18 мм. В таком виде между ними могут застревать кусочки пищи, что, в свою очередь, провоцирует размножение различных микробов и бактерий, которые и вызывают изменение цвета.













«Чёрный волосатый язык» — необычный и безобидный побочный эффект некоторых препаратов, но появление подобного состояния может быть также связано с курением, плохой гигиеной полости рта и определенными заболеваниями.





Пациентке Хамада, 55-летней женщине, попавшей в автокатастрофу и получившей в ней травмы, был выписан антибиотик миноциклин. В течение недели после применения лекарства ее язык потемнел, она начала чувствовать тошноту и неприятный вкус во рту.





«Несмотря на то что выглядит это страшно, все легко обратимо», — рассказал Хамад. Через четыре недели после того, как врачи изменили режим приема лекарств, язык пациентки вернулся к нормальному цвету.



