На Жлобинщине приступили к уборке картофеля и кукурузы на зерно

Сельхозпредприятия Жлобинщины приступили к уборке кукурузы на зерно, а также – копать картофель.

Намолочены первые 300 тонн зерна «царицы полей», урожай которой должен в значительной степени компенсировать недобор урожая зерна ржи, тритикале и других зерновых культур, пострадавших от засухи. Кукуруза оказалась более устойчивой к катаклизмам природы. Сейчас с одного гектара намолачивается в среднем по району по 52 центнера, что для нашей климатической зоны неплохо. Всего же земледельцы рассчитывают собрать не менее 15 тысяч тонн зерна этой культуры. Первыми вышли на кукурузные поля комбайны ОАО «Бобовский», «Свердловский», «Щедринское» и КСУП «Язнач».

Картофелеводством на Жлобинщине сегодня занимаются только четыре сельхозпредприятия: ОАО «Свердловский», «Нивы», УП «Папоротное» и УП «Агро-Коротковичи». Пока с одного гектара в среднем по району накапывается менее 130 центнеров клубней. Для Жлобинщины это слабый урожай, но уборка «второго хлеба» только началась.

Николай ШУКАНОВ.

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