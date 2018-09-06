Эти советы научат вас мыслить креативно

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Как развить в себе креативное (творческое) мышление? Эксперт по речевому имиджу и экономике впечатлений, профессиональный актер Андрей Бибиков советует, как это сделать. Ранее Андрей рассказал «Про бизнес» о двух других важных soft skills — умениях эффективно управлять собой и быть убедительным .

— Креативность — практическая способность человека создавать нечто принципиально новое. В первую очередь таким навыком обладают люди творческие, у которых видение и восприятие мира, как правило, направлено не на технические аспекты или описание, а на метафорическое познание. Но креативное (творческое) мышление нужно развивать всем специалистам. Это поможет выделиться в профессии и подняться по карьерной лестнице.

Андрей Бибиков

Учредитель лаборатории ключевых навыков Skill Lab

Вот несколько советов, как это делать:

1. Тренируйте память. Наш мозг, как и любое цифровое устройство, работает с данными, которые в него загружены. Уверен, многие слышали о цифровом слабоумии, но уверены, что их это наверняка не коснется. Если прямо сейчас вы можете по памяти назвать 15 номеров телефонов друзей и свое расписание на неделю — то вы, действительно, в порядке.

В цифровую эпоху люди разучиваются запоминать, все делегируют своим телефонам и таким образом дают мозгу право лениться. Старайтесь ограничить свое взаимодействие и делегирование с цифровыми носителями.

2. Загружайте «правильную» информацию. Второе правило следует из первого — от того, что вы загрузите в голову, полностью зависит результат. Креативность — это творческий процесс, так давайте за помощью обращаться к живописи, музыке, архитектуре, поэзии, хореографии и театру. Искусство стимулирует абстрактное мышление, в результате мы начинаем соединять несоединимое и получать нечто совершенно новое.



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Если вы просидите все время на диване в надежде, что решение придет само, вас будет ждать разочарование. Творчество — это всегда мощная предварительная проработка и только потом — подсознательные процессы мышления.

3. Принимайте решения. Если стоит выбор решить самому сложную задачу или довериться мнению эксперта, то мозг, как правило, выберет второе. Если вы не научитесь принимать решения и самостоятельно разбираться в проблемах, самое вероятное, что вас ждет, — снижение интеллекта. Помните, как в детстве вы не слушали советов взрослых и все проверяли на прочность и вкус — игрушка все равно была разобрана и собрана. С возрастом это угасает, мы теряем навык открывать новое, учиться.

4. Экспериментируйте. Помните детские игры — чем пахнет четверг, какой на вкус зеленый цвет, какое настроение у асфальта, как звучит грусть? Научитесь сравнивать и искать различия между вещами, ведь знания — это то, чем два предмета отличаются друг от друга. Чем я отличаюсь от вас, а вы от меня — это и есть информация о нас. Если вам необходимо решить проблему, то найдите для нее достойную, и, главное, интригующую метафору, поиграйте с ней. Вот увидите, решение придет само собой, в игре. И поверьте, оно будет по-настоящему оригинальным.



Фото с сайта boredpanda.com

5. Отдыхайте сами и давайте отдохнуть идее. Для того, чтобы мозг начал искать решение, необходимо 23 минуты. За это время надо полностью сосредоточиться на цели, имеющейся информации и на формулировании вопроса — чего именно я хочу достичь. А дальше — отдыхайте. Менделеев увидел свою таблицу во сне. До этого он, конечно, долго и кропотливо работал, но окончательное решение пришло само.

6. Займитесь творчеством. На Западе сейчас крайне актуально обучение через искусство. Такие занятия не просто воспитывают вкус, но и тренируют наш мозг создавать крупные интеллектуальные модели и взаимодействовать с ними. Например, вы приходите в музей посмотреть на картину. В стандартном обучении вам бы задали вопрос: «Что там изображено?» но сегодня более актуально спросить: «Что лично ты видишь на картине?».

7. Ставьте в приоритет поиск, а не результат. Для многих творческих натур главное — не вознаграждение, а сам процесс, который их всецело увлекает и поглощает. Вспомните изобретателей Николу Тесла, Леонардо да Винчи или Альберта Эйнштейна — истории этих гениев говорят о том, что надо учиться создавать максимально возможное количество разнообразных подходов и решений задачи, а не утешиться единственным вариантом.



Фото с сайта index.com

Поэтому, если перед вами стоит задача, которая требует оригинального решения — записывайте и рассматривайте все возможные варианты, даже, на первый взгляд, бредовые.

8. Не соглашайтесь на полумеры. И последнее. Хотите раскачать свою креативность — никогда не соглашайтесь на полумеры. Если решение вас не устраивает хотя бы по одному критерию — откажитесь от него. Например, на съемках фильмов Дэвида Линча многие сцены снимались по несколько недель, а количество дублей переваливало за сотни. И все для того, чтобы на свет родился идеальный фильм — шедевр. И дело даже не в том, чтобы быть перфекционистом, а в том, чтобы научиться творить.