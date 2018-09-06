ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Эти советы научат вас мыслить креативно

07.09.2018 15:18 — Разное | ProBusiness  
Размер текста:
A
A
A
Эти советы научат вас мыслить креативно
Фото с сайта turizm.sputnik.ru

Как развить в себе креативное (творческое) мышление? Эксперт по речевому имиджу и экономике впечатлений, профессиональный актер Андрей Бибиков советует, как это сделать. Ранее Андрей рассказал «Про бизнес» о двух других важных soft skills — умениях эффективно управлять собой и быть убедительным

— Креативность — практическая способность человека создавать нечто принципиально новое. В первую очередь таким навыком обладают люди творческие, у которых видение и восприятие мира, как правило, направлено не на технические аспекты или описание, а на метафорическое познание. Но креативное (творческое) мышление нужно развивать всем специалистам. Это поможет выделиться в профессии и подняться по карьерной лестнице.

Эти советы научат вас мыслить креативно
Андрей Бибиков
Учредитель лаборатории ключевых навыков Skill Lab

Вот несколько советов, как это делать:

1. Тренируйте память. Наш мозг, как и любое цифровое устройство, работает с данными, которые в него загружены. Уверен, многие слышали о цифровом слабоумии, но уверены, что их это наверняка не коснется. Если прямо сейчас вы можете по памяти назвать 15 номеров телефонов друзей и свое расписание на неделю — то вы, действительно, в порядке.

В цифровую эпоху люди разучиваются запоминать, все делегируют своим телефонам и таким образом дают мозгу право лениться. Старайтесь ограничить свое взаимодействие и делегирование с цифровыми носителями.

2. Загружайте «правильную» информацию. Второе правило следует из первого — от того, что вы загрузите в голову, полностью зависит результат. Креативность — это творческий процесс, так давайте за помощью обращаться к живописи, музыке, архитектуре, поэзии, хореографии и театру. Искусство стимулирует абстрактное мышление, в результате мы начинаем соединять несоединимое и получать нечто совершенно новое.

Эти советы научат вас мыслить креативно
Фото с сайта youtube.com

Если вы просидите все время на диване в надежде, что решение придет само, вас будет ждать разочарование. Творчество — это всегда мощная предварительная проработка и только потом — подсознательные процессы мышления.

3. Принимайте решения. Если стоит выбор решить самому сложную задачу или довериться мнению эксперта, то мозг, как правило, выберет второе. Если вы не научитесь принимать решения и самостоятельно разбираться в проблемах, самое вероятное, что вас ждет, — снижение интеллекта. Помните, как в детстве вы не слушали советов взрослых и все проверяли на прочность и вкус — игрушка все равно была разобрана и собрана. С возрастом это угасает, мы теряем навык открывать новое, учиться.

4. Экспериментируйте. Помните детские игры — чем пахнет четверг, какой на вкус зеленый цвет, какое настроение у асфальта, как звучит грусть? Научитесь сравнивать и искать различия между вещами, ведь знания — это то, чем два предмета отличаются друг от друга. Чем я отличаюсь от вас, а вы от меня — это и есть информация о нас. Если вам необходимо решить проблему, то найдите для нее достойную, и, главное, интригующую метафору, поиграйте с ней. Вот увидите, решение придет само собой, в игре. И поверьте, оно будет по-настоящему оригинальным.

Эти советы научат вас мыслить креативно
Фото с сайта boredpanda.com

5. Отдыхайте сами и давайте отдохнуть идее. Для того, чтобы мозг начал искать решение, необходимо 23 минуты. За это время надо полностью сосредоточиться на цели, имеющейся информации и на формулировании вопроса — чего именно я хочу достичь. А дальше — отдыхайте. Менделеев увидел свою таблицу во сне. До этого он, конечно, долго и кропотливо работал, но окончательное решение пришло само.

6. Займитесь творчеством. На Западе сейчас крайне актуально обучение через искусство. Такие занятия не просто воспитывают вкус, но и тренируют наш мозг создавать крупные интеллектуальные модели и взаимодействовать с ними. Например, вы приходите в музей посмотреть на картину. В стандартном обучении вам бы задали вопрос: «Что там изображено?» но сегодня более актуально спросить: «Что лично ты видишь на картине?».

7. Ставьте в приоритет поиск, а не результат. Для многих творческих натур главное — не вознаграждение, а сам процесс, который их всецело увлекает и поглощает. Вспомните изобретателей Николу Тесла, Леонардо да Винчи или Альберта Эйнштейна — истории этих гениев говорят о том, что надо учиться создавать максимально возможное количество разнообразных подходов и решений задачи, а не утешиться единственным вариантом.

Эти советы научат вас мыслить креативно
Фото с сайта index.com

Поэтому, если перед вами стоит задача, которая требует оригинального решения — записывайте и рассматривайте все возможные варианты, даже, на первый взгляд, бредовые.

8. Не соглашайтесь на полумеры. И последнее. Хотите раскачать свою креативность — никогда не соглашайтесь на полумеры. Если решение вас не устраивает хотя бы по одному критерию — откажитесь от него. Например, на съемках фильмов Дэвида Линча многие сцены снимались по несколько недель, а количество дублей переваливало за сотни. И все для того, чтобы на свет родился идеальный фильм — шедевр. И дело даже не в том, чтобы быть перфекционистом, а в том, чтобы научиться творить.

Читайте также

 
 
Ссылка на источник 31
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Как развить в себе креативное (творческое) мышление? Эксперт по речевому имиджу и экономике впечатлений, профессиональный актер Андрей Бибиков советует, как это...
 
Новости дня
Новости разные
 
Долги наши тяжкие и рост ЗВР. Ежегодно Беларусь вынуждена занимать 1,5-2 миллиарда долларов
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

06.09.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Ветки
Лоевский край
Mlife
Чырвоны Кастрычнiк
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Газета Праца
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
07.09.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Міёрскія навіны
Новости Полоцка
Герой працы
Новости Ветки
Калiнкавiцкiя навiны
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Голас Касцюкоушчыны
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика