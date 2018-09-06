Пенсионная «подушка». Реально ли накопить денег на старость самому?

Не стоит надеяться на одну лишь пенсию, даже если вы хорошо зарабатываете. ©

СОВЕТ Не стоит надеяться на одну лишь пенсию, даже если вы хорошо зарабатываете. Работайте над собой, повышайте уровень своего дохода, инвестируйте, не храните все деньги в одном активе.

С этим согласен постоянный читатель «АиФ» по имени Артем. Мужчине 33 года, он живет в Минске, имеет стабильный доход и собственное жилье. Артем спрашивает, как ему поумнее распорядиться своими ресурсами уже сейчас, чтобы не иметь финансовых проблем в будущем.

До наступления пенсионного возраста Артему остается около 30 лет*. Он работает в офисе и получает как среднестатистический белорус - около 950 рублей в месяц. Официальная статистика отводит мужчине всего 7 лет жизни после выхода на пенсию (ожидаемая продолжительность жизни мужчин в Беларуси - около 70 лет. - Прим.). Но Артем оптимист и убежден, что протянет по меньшей мере лет 20, то есть до 83.

Нашему читателю, будучи на пенсии, хочется иметь на жизнь как минимум $500 в месяц в эквиваленте. Артем, без сомнения, может рассчитывать на выплаты от государства. Какими они будут, сейчас сказать невозможно. Если исходить из среднего размера пенсий по возрасту на начало года, то около 300 рублей в месяц, или $150 по нынешнему курсу. При условии, что Артем будет получать от государства столько же, не хватает еще $350 в месяц. За год это $4200, а за 20 лет - $84 000. Где же взять такую сумму?

Прежде чем переходить к ответу на главный вопрос, сделаем оговорку: все расчеты мы производим на основе имеющихся данных и для нынешних реалий. Понятно, что за 30 лет измениться может многое, в том числе размер пенсий, уровень цен, курс доллара и т.д. На то, как мы будем жить через три десятка лет, повлияет миллион разных факторов, о которых сейчас ничего не известно. И это лишь подтверждает, что универсального рецепта финансовой стабильности для столь длинного временного промежутка быть не может. Модель поведения придется корректировать, и не раз.

Копить

СОВЕТ Какой бы вариант инвестирования вы ни выбрали впоследствии, начинайте откладывать 10% своего дохода прямо сейчас.

Артем может перевести сбережения в доллары и положить на депозит или купить на них ценные бумаги. Если исходить из сегодняшних ставок, это даст плюс 2-4% годовых. В 2-3 раза большую процентную ставку можно получить, если положить сбережения на вклад в белорусских рублях. Но это сопряжено с рисками, о которых каждый белорус знает не понаслышке. По общему правилу - чем выше доходность, тем выше риски инвестора.

Накопления позволят при известном терпении если и не достичь поставленной цели, то все же максимально приблизиться к ней и облегчить себе жизнь на пенсии.

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Оформить страховку

СОВЕТ Доходность прямо пропорциональна риску. Чем больший процент вам обещают, тем выше опасность потерять деньги.

Есть и альтернативный вариант: можно увеличить сумму ежемесячного страхового взноса с $161 до $182 и дополнительно сделать страховку на случай смерти и инвалидности.

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Купить квартиру

Этот план сложнее, ведь откладывать каждый месяц почти треть зарплаты - это значит во многом себе отказывать. Кроме того, за 30 лет стоимость недвижимости может сильно вырасти, и не факт, что накопленной суммы хватит. В таком случае можно рассмотреть вариант приобретения комнаты под сдачу. Важно и правильно подгадать момент покупки. Например, в 2008 году «квадрат» в Минске стоил около $2000, сегодня - порядка $1300.

Не рисковать

Вариантов инвестиций сейчас множество. Можно вкладывать в драгметаллы, играть на бирже валют или даже делать бизнес на криптовалюте. Главное правило: если цель - создать надежную пенсионную «подушку», отдавайте предпочтение низкорисковым активам.

*Пенсионный возраст в Беларуси постепенно повышается. К 1 января 2022 года мужчины будут выходить на пенсию в 63 года, женщины - в 58 лет. Возможно, это не предел и нас ждут новые повышения.