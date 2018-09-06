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Пенсионная «подушка». Реально ли накопить денег на старость самому?

07.09.2018 15:27 — Разное | Аргументы и факты  
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Пенсионная «подушка». Реально ли накопить денег на старость самому?
Не стоит надеяться на одну лишь пенсию, даже если вы хорошо зарабатываете. © / Фото из открытых источников

СОВЕТ
Не стоит надеяться на одну лишь пенсию, даже если вы хорошо зарабатываете. Работайте над собой, повышайте уровень своего дохода, инвестируйте, не храните все деньги в одном активе.
Существует общая рекомендация: с 20 до 30 лет нужно делать акцент на настоящем, а не на будущем, то есть вкладывать силы и ресурсы в самого себя: получать образование, совершенствовать профессиональные навыки и т.д. Но вот со стартом четвертого десятка приходит время задуматься о пенсии.

С этим согласен постоянный читатель «АиФ» по имени Артем. Мужчине 33 года, он живет в Минске, имеет стабильный доход и собственное жилье. Артем спрашивает, как ему поумнее распорядиться своими ресурсами уже сейчас, чтобы не иметь финансовых проблем в будущем.

До наступления пенсионного возраста Артему остается около 30 лет*. Он работает в офисе и получает как среднестатистический белорус - около 950 рублей в месяц. Официальная статистика отводит мужчине всего 7 лет жизни после выхода на пенсию (ожидаемая продолжительность жизни мужчин в Беларуси - около 70 лет. - Прим.). Но Артем оптимист и убежден, что протянет по меньшей мере лет 20, то есть до 83.

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Нашему читателю, будучи на пенсии, хочется иметь на жизнь как минимум $500 в месяц в эквиваленте. Артем, без сомнения, может рассчитывать на выплаты от государства. Какими они будут, сейчас сказать невозможно. Если исходить из среднего размера пенсий по возрасту на начало года, то около 300 рублей в месяц, или $150 по нынешнему курсу. При условии, что Артем будет получать от государства столько же, не хватает еще $350 в месяц. За год это $4200, а за 20 лет - $84 000. Где же взять такую сумму?

Прежде чем переходить к ответу на главный вопрос, сделаем оговорку: все расчеты мы производим на основе имеющихся данных и для нынешних реалий. Понятно, что за 30 лет измениться может многое, в том числе размер пенсий, уровень цен, курс доллара и т.д. На то, как мы будем жить через три десятка лет, повлияет миллион разных факторов, о которых сейчас ничего не известно. И это лишь подтверждает, что универсального рецепта финансовой стабильности для столь длинного временного промежутка быть не может. Модель поведения придется корректировать, и не раз.

Копить

СОВЕТ
Какой бы вариант инвестирования вы ни выбрали впоследствии, начинайте откладывать 10% своего дохода прямо сейчас.
Первый вариант - деньги можно накопить. Откладывать 10% суммы может любой человек, вне зависимости от того, какого размера у него зарплата. 10% от 950 рублей - это 95 руб., в год это 1140 руб., за 30 лет - 34 200 руб., или около $17 тыс. по курсу. Это плюс $71 к каждому месяцу жизни на пенсии. Меньше, чем нам нужно, но тоже неплохо. А главное - откладывать-то нужно совсем немного. Личный бюджет не пострадает.

Артем может перевести сбережения в доллары и положить на депозит или купить на них ценные бумаги. Если исходить из сегодняшних ставок, это даст плюс 2-4% годовых. В 2-3 раза большую процентную ставку можно получить, если положить сбережения на вклад в белорусских рублях. Но это сопряжено с рисками, о которых каждый белорус знает не понаслышке. По общему правилу - чем выше доходность, тем выше риски инвестора.

Накопления позволят при известном терпении если и не достичь поставленной цели, то все же максимально приблизиться к ней и облегчить себе жизнь на пенсии.

Пенсионная «подушка». Реально ли накопить денег на старость самому?
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Оформить страховку

СОВЕТ
Доходность прямо пропорциональна риску. Чем больший процент вам обещают, тем выше опасность потерять деньги.
В Беларуси существует страхование дополнительной пенсии. Например, его можно оформить в государственной компании «Стравита», это «дочка» «Белгосстраха». Мы предложили специалистам компании рассчитать размер ежемесячных страховых взносов для Артема исходя из его запросов. Получается, если наш читатель ближайшие 30 лет будет отдавать компании каждый месяц примерно по $161 в эквиваленте (уплата взносов и страховые выплаты производятся в белорусских рублях по курсу Нацбанка. - Прим.), то к выходу на пенсию его накопления составят свыше $72,8 тысячи плюс сумма страхового бонуса, который будет зависеть от результатов финансовой деятельности компании. В течение 20 лет Артем будет получать дополнительную пенсию в размере $350 ежемесячно. Выплачивать, конечно, будут в рублях, но опять-таки - по курсу Нацбанка на момент выплаты. Подоходным налогом суммы выплат не облагаются, кроме того, они гарантируются государством. В качестве бонуса: Артем сможет рассчитывать на получение налогового вычета на сумму уплаченных страховых взносов. Социальный налоговый вычет в 2018 году предоставляется на сумму взносов, не превышающих 3164 руб., уточнили в компании. Дополнительная выгода от налогового вычета может превысить $5,8 тыс.

Есть и альтернативный вариант: можно увеличить сумму ежемесячного страхового взноса с $161 до $182 и дополнительно сделать страховку на случай смерти и инвалидности.

Пенсионная «подушка». Реально ли накопить денег на старость самому?
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Купить квартиру

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Наверно, самый интересный вариант - покупка квартиры. Если задаться целью, можно откладывать в месяц не 95 руб., а в три раза больше - 285 руб., или эквивалент суммы в долларах. За 30 лет это принесет как минимум 102 600 руб. Держим эти деньги на вкладе или храним в инвалюте, а после выхода на пенсию покупаем однокомнатную квартиру, например, в Минске. Сейчас за сдачу жилья вполне можно дополнительно зарабатывать $180-200 в месяц. Кроме того, у Артема всегда будет недвижимость, которую можно выгодно продать, если цена на нее вырастет.

Этот план сложнее, ведь откладывать каждый месяц почти треть зарплаты - это значит во многом себе отказывать. Кроме того, за 30 лет стоимость недвижимости может сильно вырасти, и не факт, что накопленной суммы хватит. В таком случае можно рассмотреть вариант приобретения комнаты под сдачу. Важно и правильно подгадать момент покупки. Например, в 2008 году «квадрат» в Минске стоил около $2000, сегодня - порядка $1300.

Не рисковать

Вариантов инвестиций сейчас множество. Можно вкладывать в драгметаллы, играть на бирже валют или даже делать бизнес на криптовалюте. Главное правило: если цель - создать надежную пенсионную «подушку», отдавайте предпочтение низкорисковым активам.

*Пенсионный возраст в Беларуси постепенно повышается. К 1 января 2022 года мужчины будут выходить на пенсию в 63 года, женщины - в 58 лет. Возможно, это не предел и нас ждут новые повышения.

 
Теги: Курсы валют, Минск
 
 
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Можно ли обеспечить себе безбедную жизнь после выхода на пенсию? В каком возрасте об этом уже стоит задуматься? Сколько и во что вкладывать? Разбирается «АиФ».
 
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