ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Открытие парклета, фильм на мове и фестивальные лекции. Куда пойти в Бресте в выходные

07.09.2018 15:26 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

В предстоящие выходные в Бресте можно посетить с семьей открытие парклета, сходить на белорусскоязычный фильм или послушать лекцию организатора арт-пикника Freaky Summer Party.


Фото: natatnik.by

Что: Открытие парклета

Где: Аллея им. Дмитрия Гвишиани

Когда: 8 сентября 12.00

Цена: Бесплатно

8 сентября в 12.00 состоится открытие первого в Бресте парклета на аллее Дмитрия Гвишиани (Ковалева).

В программе мастер-класс по средневековым танцам, веломастерская, творческие активности для детей, консультации по сортировке отходов и решению эко-вело проблем.


Что: Белорусскоязычны фильм «Мой сябар жырафа»

Где: Малый зал кинотеатра «Беларусь»

Когда: 8−9 сентября 16.00

Цена: 5,10, VIP-5,70, диван-6,70

Фильм «Мой друг жираф» снят по мотивам произведения нидерландской сказочницы Анни Шмидт. Лента рассказывает о дружбе обычного мальчика и говорящего жирафа по имени Раф.


Что: Лекторий #999

Где: АРР «Дзедзiч», Маяковского, 46

Когда: 8−9 сентября 14.00

Цена: Бесплатно

8 сентября в обновленном офисе АРР «Дзедзiч» с 14.00 до 16.00 пройдет встреча с организатором международного фестиваля-взаимодействия с историческим и природным ландшафтом Беларуси средствами современного искусства и музыки «SPRAVA» Екатериной Аверковой. Спикер расскажет про свой опыт организации больших мероприятий.

9 сентября в том же формате пройдет встреча с Денисом Трусило, основателем и продюсером арт-пикника в Минске «Freaky Summer Party», который поделится с гостями своим опытом продвижения культурных мероприятий. Он также расскажет сколько денег можно потратить на рекламу и ответит на вопросы слушателей.

После лекций пройдет дискуссия о современных форматах проведения уличных мероприятий.

Для участия в лекциях необходимо заполнить заявку.

 
Теги: Брест, Минск
 
 
Ссылка на источник 45
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В предстоящие выходные в Бресте можно посетить с семьей открытие парклета, сходить на белорусскоязычный фильм или послушать лекцию организатора арт-пикника Freaky...
 
Новости дня
Новости разные
 
Новым талисманом белорусской сборной по футболу стал украшенный орнаментом робот
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

06.09.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Ветки
Лоевский край
Mlife
Чырвоны Кастрычнiк
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Газета Праца
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
07.09.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Міёрскія навіны
Новости Полоцка
Герой працы
Новости Ветки
Калiнкавiцкiя навiны
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Голас Касцюкоушчыны
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика