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Открытие парклета, фильм на мове и фестивальные лекции. Куда пойти в Бресте в выходные
В предстоящие выходные в Бресте можно посетить с семьей открытие парклета, сходить на белорусскоязычный фильм или послушать лекцию организатора арт-пикника Freaky Summer Party.
Что: Открытие парклета
Где: Аллея им. Дмитрия Гвишиани
Когда: 8 сентября 12.00
Цена: Бесплатно
8 сентября в 12.00 состоится открытие первого в Бресте парклета на аллее Дмитрия Гвишиани (Ковалева).
В программе мастер-класс по средневековым танцам, веломастерская, творческие активности для детей, консультации по сортировке отходов и решению эко-вело проблем.
Что:
Где: Малый зал кинотеатра «Беларусь»
Когда: 8−9 сентября 16.00
Цена: 5,10, VIP-5,70, диван-6,70
Фильм «Мой друг жираф» снят по мотивам произведения нидерландской сказочницы Анни Шмидт. Лента рассказывает о дружбе обычного мальчика и говорящего жирафа по имени Раф.
Что: Лекторий #999
Где: АРР «Дзедзiч», Маяковского, 46
Когда: 8−9 сентября 14.00
Цена: Бесплатно
8 сентября в обновленном офисе АРР «Дзедзiч» с 14.00 до 16.00 пройдет встреча с организатором международного фестиваля-взаимодействия с историческим и природным ландшафтом Беларуси средствами современного искусства и музыки «SPRAVA» Екатериной Аверковой. Спикер расскажет про свой опыт организации больших мероприятий.
9 сентября в том же формате пройдет встреча с Денисом Трусило, основателем и продюсером арт-пикника в Минске «Freaky Summer Party», который поделится с гостями своим опытом продвижения культурных мероприятий. Он также расскажет сколько денег можно потратить на рекламу и ответит на вопросы слушателей.
После лекций пройдет дискуссия о современных форматах проведения уличных мероприятий.
Для участия в лекциях необходимо заполнить
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В предстоящие выходные в Бресте можно посетить с семьей открытие парклета, сходить на белорусскоязычный фильм или послушать лекцию организатора арт-пикника Freaky...
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