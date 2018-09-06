Открытие парклета, фильм на мове и фестивальные лекции. Куда пойти в Бресте в выходные

В предстоящие выходные в Бресте можно посетить с семьей открытие парклета, сходить на белорусскоязычный фильм или послушать лекцию организатора арт-пикника Freaky Summer Party.



Фото: natatnik.by

Что: Открытие парклета

Где: Аллея им. Дмитрия Гвишиани

Когда: 8 сентября 12.00

Цена: Бесплатно

8 сентября в 12.00 состоится открытие первого в Бресте парклета на аллее Дмитрия Гвишиани (Ковалева).

В программе мастер-класс по средневековым танцам, веломастерская, творческие активности для детей, консультации по сортировке отходов и решению эко-вело проблем.





Что: Белорусскоязычны фильм «Мой сябар жырафа»

Где: Малый зал кинотеатра «Беларусь»

Когда: 8−9 сентября 16.00

Цена: 5,10, VIP-5,70, диван-6,70

Фильм «Мой друг жираф» снят по мотивам произведения нидерландской сказочницы Анни Шмидт. Лента рассказывает о дружбе обычного мальчика и говорящего жирафа по имени Раф.





Что: Лекторий #999

Где: АРР «Дзедзiч», Маяковского, 46

Когда: 8−9 сентября 14.00

Цена: Бесплатно

8 сентября в обновленном офисе АРР «Дзедзiч» с 14.00 до 16.00 пройдет встреча с организатором международного фестиваля-взаимодействия с историческим и природным ландшафтом Беларуси средствами современного искусства и музыки «SPRAVA» Екатериной Аверковой. Спикер расскажет про свой опыт организации больших мероприятий.

9 сентября в том же формате пройдет встреча с Денисом Трусило, основателем и продюсером арт-пикника в Минске «Freaky Summer Party», который поделится с гостями своим опытом продвижения культурных мероприятий. Он также расскажет сколько денег можно потратить на рекламу и ответит на вопросы слушателей.

После лекций пройдет дискуссия о современных форматах проведения уличных мероприятий.

Для участия в лекциях необходимо заполнить заявку .