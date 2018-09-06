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8 сентября пройдет День открытых дверей в Центре туризма

07.09.2018 — Разное | Новости Дзержинска  
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8 сентября в Центре туризма для ребят и родителей пройдет День открытых дверей.

Ребята станут участниками праздничного мероприятия, познакомятся с работой объединений по интересам, разнообразной и интересной деятельностью Центра.

Программа пройдет с 10.00 до 13.00. Ребята посетят мастер-класс «Фольклорный сувенир», примут участие в туристских стартах, познакомятся с презентацией о деятельности центра туризма, посетят выставку творчества учащихся и педагогов центра, узнают об экскурсионной и другой деятельности, ознакомятся с сайтом Центра туризма, отдохнут у туристского костра и попробуют туристскую кашу.

Заряд бодрости всем подарят учащиеся объединений по интересам, которые подготовили музыкальную программу.

Справки по телефону: +375 (29) 502-10-04 Курилина Елена Анатольевна.


 
 
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8 сентября в Центре туризма для ребят и родителей пройдет День открытых дверей.
 
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