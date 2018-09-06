Под Волковыском женщина обокрала пенсионерку, а в Мостах мужчина лишился золотого кольца



Инцидент произошел в Волковысском районе. 83-летняя пенсионерка впустила к себе в дом малознакомую 45-летнюю односельчанку.

Когда хозяйка дома отошла в другую комнату, женщина начала искать, где пенсионерка хранит сбережения. В итоге нашла своеобразный тайник и забрала 300 рублей.

облисполкома . – К слову, 45-летняя женщина нигде не работает, – пояснили в пресс-службе УВД Гродненского

Еще одна кража произошла в Мостах. Двое малознакомых мужчин вместе выпивали. Когда 41-летний хозяин квартиры отошел, собутыльник украл у него золотое кольцо.

облисполкома . – Потерпевший познакомился со злоумышленником на улице и конкретных данных о том, кто этот человек, сказать не может, – рассказали в пресс-службе УВД Гродненского