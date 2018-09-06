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Под Волковыском женщина обокрала пенсионерку, а в Мостах мужчина лишился золотого кольца
07.09.2018 — Разное | Свислочская газета
Инцидент произошел в Волковысском районе. 83-летняя пенсионерка впустила к себе в дом малознакомую 45-летнюю односельчанку.
Когда хозяйка дома отошла в другую комнату, женщина начала искать, где пенсионерка хранит сбережения. В итоге нашла своеобразный тайник и забрала 300 рублей.
– К слову, 45-летняя женщина нигде не работает, – пояснили в пресс-службе УВД Гродненского
Еще одна кража произошла в Мостах. Двое малознакомых мужчин вместе выпивали. Когда 41-летний хозяин квартиры отошел, собутыльник украл у него золотое кольцо.
– Потерпевший познакомился со злоумышленником на улице и конкретных данных о том, кто этот человек, сказать не может, – рассказали в пресс-службе УВД Гродненского
В обоих случаях по статье «Кража» возбуждено уголовное дело.
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Инцидент произошел в Волковысском районе. 83-летняя пенсионерка впустила к себе в дом малознакомую 45-летнюю односельчанку.
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