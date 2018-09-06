Как рассказал директор участка Сергей Грищенко, бытовые помещения давно нуждались в капитальном ремонте. Именно поэтому в этом году была поставлена первостепенная задача отремонтировать их и сделать комфортными, уютными и функциональными.
Территория Костюковичского участка РУП «Могилеввтормет» тоже благоустроена. Смотрите фотографии ↓
Подробнее читайте в районной газете “ГК”.
Ольга КРИВОШЕЕВА.
Фото Людмилы СМОЛЯКОВОЙ.
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На Костюковичском участке РУП «Могилеввтормет» созданы комфортные бытовые условия для своих работников
Как рассказал директор участка Сергей Грищенко, бытовые помещения давно нуждались в капитальном ремонте. Именно поэтому в этом году была поставлена