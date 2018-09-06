Костюковчанка Галина Евдокимовна вырастила большущую тыкву и сделала из нее яблочно-тыквенный сок

Галина Евдокимовна уже восемь лет как на заслуженном отдыхе. Времени свободного стало больше, поэтому она с удовольствием выращивает на даче овощи – витаминное подспорье всей семье. В этом году, приобретя семена на рынке, пенсионерка высадила много различных овощей – и лук, и свеклу, и кабачки… Урожай получился отличный! Но особенно порадовали желтые и оранжевые красавицы-тыквы: они уродились на славу – сочные, сладкие, медовые, точно дыни.



– Буду из них давить сок, – делится с нами Галина Евдокимовна. – Очень вкусным получается яблочно-тыквенный сок. Обязательно вас угощу!