﻿ Костюковчанка Галина Евдокимовна вырастила большущую тыкву и сделала из нее яблочно-тыквенный сок. 21.by
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Костюковчанка Галина Евдокимовна вырастила большущую тыкву и сделала из нее яблочно-тыквенный сок

07.09.2018 — Разное | Голас Касцюкоушчыны  
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Галина Евдокимовна уже восемь лет как на заслуженном отдыхе. Времени свободного стало больше, поэтому она с удовольствием выращивает на даче овощи – витаминное подспорье всей семье. В этом году, приобретя семена на рынке, пенсионерка высадила много различных овощей – и лук, и свеклу, и кабачки… Урожай получился отличный! Но особенно порадовали желтые и оранжевые красавицы-тыквы: они уродились на славу – сочные, сладкие, медовые, точно дыни.Костюковчанка Галина Евдокимовна вырастила большущую тыкву и сделала из нее яблочно-тыквенный сок

– Буду из них давить сок, – делится с нами Галина Евдокимовна. – Очень вкусным получается яблочно-тыквенный сок. Обязательно вас угощу!

 
 
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Галина Евдокимовна уже восемь лет как на заслуженном отдыхе. Времени свободного стало больше, поэтому она с удовольствием выращивает на даче
 
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